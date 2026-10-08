Anne Carson es apenas la mujer número 19 en ganar el Nobel de Literatura en 125 años

Entre sus libros más conocidos están Autobiografía de Rojo , sus traducciones de la poeta griega Safo y Nox . Según la Academia, cuando recibió la noticia estaba en Islandia “escuchando el viento”. Es la primera poeta que gana desde Louise Glück en 2020 y la primera canadiense desde Alice Munro en 2013.

Este jueves 8 de octubre, la Academia Sueca, institución que elige cada año a quien recibe el premio, anunció que el Nobel de Literatura 2026 es para la canadiense Anne Carson . Nacida en Toronto en 1950, Carson es poeta, ensayista y estudiosa de los clásicos griegos. En su comunicado oficial, la Academia explicó que la eligió “ por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La Academia cambió sus estatutos y renovó a más de la mitad de sus miembros. En 2019 entregó dos premios, el de 2018 a la polaca Olga Tokarczuk y el de 2019 al austriaco Peter Handke. Desde entonces, cinco de los nueve premios han sido para mujeres, frente a 14 en los 117 años anteriores.

En noviembre de 2017, 18 mujeres denunciaron en un diario sueco abusos del fotógrafo francés Jean-Claude Arnault, esposo de una integrante de la Academia. Una auditoría reveló además que el nombre del ganador se había filtrado varias veces, y por primera vez en siete décadas el Nobel de Literatura no se entregó en 2018. Arnault fue condenado a dos años de cárcel por violación.

Selma Lagerlöf (Suecia), 1909. La primera mujer premiada fue maestra antes de escribir La saga de Gösta Berling y El maravilloso viaje de Nils Holgersson.

Grazia Deledda (Italia), 1926. Nació en Cerdeña, solo cursó la primaria y publicó su primer cuento a los 13 años. Su novela más recordada es Cañas al viento.

Sigrid Undset (Noruega), 1928. Trabajó diez años en una oficina y fue premiada por retratar la Edad Media nórdica en Kristin Lavransdatter.

Pearl S. Buck (Estados Unidos), 1938. Creció en China, donde sus padres eran misioneros, y ganó el Pulitzer con La buena tierra.

Gabriela Mistral (Chile), 1945. Maestra rural y diplomática, fue la primera persona de América Latina en ganar el premio. Escribió Desolación, Ternura y Tala.

Nelly Sachs (Alemania y Suecia), 1966. Poeta judía que huyó de Berlín a Suecia en 1940 y escribió En las moradas de la muerte. Compartió el premio con el israelí Shmuel Agnon.

Nadine Gordimer (Sudáfrica), 1991. Autora de 14 novelas, entre ellas La hija de Burger y La gente de July.

Toni Morrison (Estados Unidos), 1993. Editora y profesora en Princeton, ganó el Pulitzer con Beloved.

Wisława Szymborska (Polonia), 1996. Poeta de Cracovia, autora de Gente en el puente y Paisaje con grano de arena.

Elfriede Jelinek (Austria), 2004. Novelista y dramaturga premiada por revelar en sus obras lo absurdo de los clichés sociales.

Doris Lessing (Reino Unido), 2007. Nació en Persia, creció en África y la Academia la llamó “epopeyista de la experiencia femenina”.

Herta Müller (Alemania), 2009. Perseguida por la policía secreta rumana, emigró a Alemania en 1987. Escribió Todo lo que tengo lo llevo conmigo.

Alice Munro (Canadá), 2013. La Academia la llamó “maestra del cuento contemporáneo”. Su último libro fue Mi vida querida.

Svetlana Alexiévich (Bielorrusia), 2015. Periodista que construye sus libros con testimonios, como La guerra no tiene rostro de mujer y Voces de Chernóbil.

Olga Tokarczuk (Polonia), 2018. Psicóloga de formación, autora de Los errantes y Los libros de Jacob.

Louise Glück (Estados Unidos), 2020. Poeta y profesora en Yale, ganó el Pulitzer con El iris salvaje.

Annie Ernaux (Francia), 2022. Profesora de literatura y primera francesa premiada, autora de El lugar y Los años.

Han Kang (Corea del Sur), 2024. Primera mujer asiática en ganarlo, autora de La vegetariana y Actos humanos.

Anne Carson (Canadá), 2026. La ganadora de este año cierra, por ahora, la lista.

Entre Selma Lagerlöf y Anne Carson pasaron 117 años y 17 mujeres más. Si quiere empezar a leerlas, cualquiera de estos libros es una buena puerta de entrada.

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