¿Es bueno usar jabón íntimo? Claves para una higiene adecuada

La higiene íntima femenina suele estar rodeada de dudas sobre los productos adecuados, la frecuencia del lavado y la necesidad de eliminar los olores naturales. Sin embargo, cuidar esta zona no requiere rutinas complicadas: conocer sus mecanismos de protección y evitar los excesos es fundamental para prevenir molestias. El uso de un jabón íntimo no es obligatorio desde el punto de vista médico. Para la higiene cotidiana, generalmente basta con lavar suavemente la parte externa de los genitales con agua. Si se opta por un producto de limpieza, es importante que sea suave y que no cause irritación. La limpieza debe concentrarse en la vulva, es decir, la parte externa. La vagina cuenta con mecanismos naturales de autolimpieza, por lo que no necesita jabón ni lavados internos.

El uso de jabón íntimo no es obligatorio para la limpieza diaria. Los especialistas recomiendan evitar los lavados internos y los productos que puedan provocar molestias en la zona genital externa. FOTO: Magnific.

Mateo Vera, fundador de una empresa de productos para esta zona, Fem Probiotics, advierte que uno de los errores más frecuentes es intentar eliminar la acidez y el olor natural del cuerpo mediante lavados excesivos o duchas internas. Lea más: Lo que pasa en la boca afecta el corazón: dentistas advierten relación entre salud oral y enfermedades cardiovasculares La higiene, explica, debe ser sencilla y evitar prácticas que alteren el equilibrio natural de la zona íntima.

¿Cuáles son los errores frecuentes al momento de usar un jabón intimo?

Uno de los errores más frecuentes es introducir jabón en la vagina o realizar duchas vaginales. Estas prácticas pueden alterar el equilibrio natural de la zona y provocar irritación. Por eso, la limpieza debe limitarse a la parte externa de los genitales. Otro hábito que conviene evitar es lavarse demasiadas veces al día. Repetir el lavado constantemente no garantiza una mejor higiene y puede causar sequedad o molestias. Una limpieza suave durante el baño suele ser suficiente. También es importante evitar la fricción excesiva. El uso de esponjas, los movimientos bruscos y los lavados agresivos pueden irritar la piel sensible de esta zona. Lo recomendable es utilizar las manos limpias y realizar movimientos suaves. El uso de productos perfumados, como desodorantes íntimos o jabones con fragancias intensas, también puede generar molestias, especialmente en personas sensibles. Además, el olor natural del cuerpo no tiene que desaparecer por completo para mantener una higiene adecuada.

¿Cómo aplicar el jabón íntimo?

Si se decide utilizar un jabón íntimo, es importante lavarse las manos antes de comenzar y aplicar una pequeña cantidad únicamente en la parte externa de los genitales. Después, se debe enjuagar bien con agua tibia para evitar que queden residuos y secar la zona con una toalla limpia, mediante toques suaves y sin frotar. Al elegir un producto, conviene preferir fórmulas suaves, sin fragancias intensas y que no provoquen ardor, picazón o resequedad. Si aparecen estas molestias después de utilizarlo, lo recomendable es suspender su uso.

El olor natural puede variar, pero un cambio marcado acompañado de picazón, ardor, dolor o alteraciones del flujo merece valoración médica. En esos casos, aumentar la frecuencia del lavado o probar nuevos productos no soluciona necesariamente el problema y puede empeorar la irritación. El cuidado cotidiano también incluye cambiar oportunamente la ropa interior y evitar permanecer con prendas húmedas durante periodos prolongados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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