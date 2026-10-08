¿Es bueno usar jabón íntimo? Claves para una higiene adecuada

La higiene íntima femenina suele estar rodeada de dudas sobre los productos adecuados, la frecuencia del lavado y la necesidad de eliminar los olores naturales. Sin embargo, cuidar esta zona no requiere rutinas complicadas: conocer sus mecanismos de protección y evitar los excesos es fundamental para prevenir molestias.
El uso de un jabón íntimo no es obligatorio desde el punto de vista médico. Para la higiene cotidiana, generalmente basta con lavar suavemente la parte externa de los genitales con agua. Si se opta por un producto de limpieza, es importante que sea suave y que no cause irritación.
La limpieza debe concentrarse en la vulva, es decir, la parte externa. La vagina cuenta con mecanismos naturales de autolimpieza, por lo que no necesita jabón ni lavados internos.