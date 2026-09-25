El antes y el después: Medellín invierte $1,2 billones para dejar como nuevos sus 421 colegios

“Acá nos toca poner cuadros para tapar las humedades en los muros”, dijo Valentina Peláez, estudiante y contralora de la Institución Educativa Javiera Londoño en Boston, delatando el descuido de su colegio, sin saber que muchos otros en la ciudad pasaban por afugias similares. Era mayo de 2022 y Medellín apenas comenzaba a notar lo que llevaba años ignorando: sus escuelas públicas se caían a pedazos.
En aquel momento, según diagnósticos de la Secretaría de Educación, nueve de cada diez sedes tenían algún tipo de deterioro en su infraestructura. Además, entre 2021 y comienzos de 2023, al menos 70 de ellas sufrieron emergencias graves.
En la Institución Educativa Doce de Octubre, el colapso de un techo dejó 16 estudiantes lesionados; en la Diego Echavarría Misas, en Castilla, dos vigas sostenían provisionalmente un pasillo del segundo piso que amenazaba con venirse abajo.
Mientras tanto, en la Gilberto Alzate Avendaño, de Aranjuez, la severidad de la humedad obligó a clausurar cinco aulas y una sala de profesores, provocando que cerca de 200 de los 900 alumnos de la mañana dejaran de ir a clases.
Hoy, tres años después, esa realidad empieza a cambiar. La administración del alcalde Federico Gutiérrez puso en marcha la mayor inversión en infraestructura educativa en la historia de Medellín: $1,2 billones destinados a intervenir las 421 sedes públicas del Distrito con megacolegios nuevos, renovaciones profundas, mantenimientos generalizados y una dotación integral de mobiliario y tecnología.