Los psicólogos contaron que les advirtieron que si no firmaban, no les pagarían los honorarios correspondientes a noviembre. El contrato iba hasta el 5 de diciembre, pero lo redujeron hasta el 30 de noviembre. El argumento es que para esas fechas los estudiantes ya no estarían en los colegios, por lo cual su labor no era necesaria.

La molestia de muchos radica en que se quiere hacer ver como que el otrosí fue un acuerdo entre las partes, pero ellos consideran que fue una decisión unilateral que los obligaron a cumplir.