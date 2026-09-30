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Infantino se quedó sin apoyo en su casa; la Federación de Fútbol de Suiza está con la postura de la UEFA

La Federación de Fútbol de Suiza no apoyará al italo-suizo Gianni Infantino para la reelección como presidente de la FIFA.

  • Gianni Infantino no recibirá el apoyo de la Federación Suiza. FOTO: AFP y X sfv_asf
    Gianni Infantino no recibirá el apoyo de la Federación Suiza. FOTO: AFP y X sfv_asf
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Gianni Infantino perdió este miércoles un apoyo con alta carga simbólica en su intento de seguir al frente de la FIFA, el de la Federación de fútbol de Suiza (ASF), su país natal y sede del propio órgano rector del balompié mundial.

El comité central de la ASF optó por retirar su respaldo debido principalmente a la crisis provocada por el plan fallido del dirigente italosuizo de abrir la FIFA a inversores privados, que especialmente en Europa suscitó una enorme oposición desde que se hizo público.

La entidad replanteó el apoyo que le había dado a Infantino en junio, de cara a las elecciones de marzo de 2027.

La UEFA, la poderosa confederación europea, también tiene su sede en Suiza y ha sido muy crítica con Infantino desde el estallido de esta crisis.

“Varios sucesos suscitan dudas fundamentales sobre la dirección, la gobernanza, la transparencia y los procesos de decisión en el seno de la FIFA”, indicó la Federación helvética, que además mencionó el caso de la suspensión anulada al delantero estadounidense Folarin Balogun en pleno Mundial.

El delantero fue expulsado en la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos de final, pero pudo jugar en los octavos contra Bélgica luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamara a Infantino para levantar la sanción.

El episodio generó revuelo en plena disputa del Mundial, pero la gran crisis comenzó a finales de julio, con el torneo ya concluido, cuando se conoció el plan de Infantino para abrir su organización a inversores privados mediante una nueva sociedad.

Entérese: Federación Neerlandesa propone una cumbre, sin Infantino, sobre futuro de la FIFA

El presidente de la Federación Suiza, Peter Knäbel, afirma en el comunicado de este miércoles que su organización “espera de la FIFA los estándares más altos en términos de transparencia, trazabilidad y responsabilidad institucional”.

“No podemos asumir la responsabilidad de continuar respaldando la candidatura de Gianni Infantino”, sentenció.

Infantino es por ahora el único candidato a la presidencia de la FIFA, una entidad que dirige desde 2016 y donde aspira a la reelección en marzo de 2027.

El plazo para presentar otras candidaturas para esos comicios termina el 18 de noviembre.

Se une a Francia, Italia, España, Alemania y más

La mayoría de selecciones de UEFA tomaron una postura en contra de Gianni Infantino. Las grandes potencias y campeonas del mundo como Alemania, Italia, España, Francia o Inglaterra no apoyarán al italosuizo.

Es cierto que Suiza no es una de las grandes selecciones ni cuenta con la mejor liga, sin embargo, es el lugar donde se encuentran las oficinas principales de la FIFA y la UEFA, por eso su opinión pesa un poquito más. Optaron por seguir la ideología de UEFA.

Lea también: Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal en Dinamarca; ¿por qué?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Federación Suiza de Fútbol (ASF) retiró su apoyo a Gianni Infantino?
El comité central de la ASF decidió retirar su respaldo de cara a las elecciones de marzo de 2027 debido a la profunda crisis institucional provocada por el plan fallido de Infantino de abrir la FIFA a inversores privados, además de cuestionamientos sobre la gobernanza y la transparencia del organismo.
¿En qué consistía el polémico plan de Gianni Infantino con inversores privados?
El proyecto impulsado por el dirigente italosuizo contemplaba abrir la estructura de la FIFA a la participación de capitales e inversores privados mediante la creación de una nueva sociedad, una iniciativa que generó un rechazo masivo y frontal, especialmente por parte de las federaciones y ligas en Europa.
¿Qué relación tuvo el caso de Folarin Balogun en el Mundial con la crisis de Infantino?
Durante el Mundial, el delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado en los dieciseisavos de final ante Bosnia-Herzegovina, pero su sanción fue levantada polémicamente para que pudiera jugar los octavos contra Bélgica tras una llamada directa del presidente de EE. UU., Donald Trump, a Gianni Infantino, un hecho que la Federación Suiza catalogó como una duda fundamental sobre los procesos de decisión de la FIFA.
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