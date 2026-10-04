Así Apple y Samsung se disputan el ranking de los celulares más vendidos, ¿cuáles son?

Hay gente que cambia de banco, de peluquero y hasta de barrio sin pensarlo mucho, pero a la marca de su celular le es fiel durante años: quien arrancó con un iPhone difícilmente se pasa a Android y quien se acostumbró a un Samsung mira con desconfianza la manzana.
De hecho, esa fidelidad quedó retratada en el ranking de los diez celulares más vendidos del mundo en el segundo trimestre del año, una lista que las dos marcas se repartieron cinco y cinco, sin dejarle un solo puesto a nadie más.
En la medición hecha por Counterpoint, el primer puesto se lo llevó el iPhone 17, con 6% de las ventas mundiales, la misma porción con la que ya había liderado las ventas del primer trimestre.
Para dimensionarlo, el iPhone 16 se había quedado con 4% en este mismo periodo de 2025, lo que significa que el nuevo modelo se llevó una tajada de mercado 50% más grande que la de su antecesor.
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