Aprobación de De la Espriella baja al 49%, según encuesta Atlas Intel; así le va a otros líderes del país

Aunque el balance sigue siendo favorable, la aprobación del desempeño de Abelardo de la Espriella se redujo. Así lo indica la edición de septiembre de 2026 de Latam Pulse, la encuesta de Atlas Intel y Bloomberg realizada entre el 2 y el 7 de octubre. Según el estudio, el 48,7 % de los encuestados aprueba el desempeño del presidente, mientras que en agosto era del 51,8% de los encuestados. Al mismo tiempo, subió la desaprobación: en agosto fue de 43,2% mientras que en septiembre fue de 44,6 %. El 6,7 % no sabe o no responde. Es decir, el saldo a favor del mandatario pasó de 8,6 a 4,1 puntos porcentuales. Como cada medición tiene un margen de error de 2 puntos, la variación debe leerse con cautela.

Así está la aprobación del desempeño de Abelardo de la Espriella. FOTO: Atlas Intel - Bloomberg

Un gobierno que sigue en positivo, pero con menos margen

La evaluación del Gobierno, que esta encuesta la califica distinta de la aprobación al desempeño presidencial, mostró un deterioro algo mayor. El 47,7 % de los consultados califica la gestión como buena o excelente, el 11,9 % como regular y el 40,4 % como mala o muy mala. En agosto, la calificación positiva era de 52,8 %, la regular de 9,9 % y la negativa de 37,3 %. La diferencia entre quienes lo evalúan bien y mal se redujo de 15,5 a 7,3 puntos.

Así está la evaluación del gobierno de Abelardo de la Espriella. FOTO Atlas Intel y Bloomberg

Para el consultor político Álvaro Bendetti, estos datos pueden interpretarse como “una señal temprana de desgaste del capital político inicial, aunque todavía no como una tendencia consolidada”. Explica que hay una tensión entre las expectativas que generó su elección y las complejidades reales del ejercicio del poder. “La ciudadanía puede valorar un liderazgo firme y un discurso de autoridad, pero también exige resultados verificables en seguridad, economía, lucha contra la corrupción y capacidad de gestión”, agrega. Y es que un discurso de confrontación puede conservar a sus seguidores más fieles, al tiempo que se le dificulta ampliar su legitimidad entre sectores moderados e independientes, como indicó a este medio también el analista político Pedro Viveros.

¿Quién lo respalda y quién no?

Los cruces demográficos del informe muestran un respaldo desigual. Entre los hombres, la aprobación llega a 54,1 %; entre las mujeres, a 44,1 %. Por edad, el apoyo crece a medida que aumentan los años: 25,7 % entre los 18 y 24 años, 39,5 % entre los 25 y 34, 53,6 % entre los 35 y 44, 57,7 % entre los 45 y 59, y 64,9 % entre los mayores de 60. Los dos grupos más jóvenes son los únicos donde la desaprobación supera la mitad (54,0 % y 53,1 %). Por regiones, el presidente tiene su mayor apoyo en Amazonía y Orinoquía (60,5 %), la región Central (58,0 %) y el Caribe (54,8 %). En Bogotá aprueba el 42,6 % y desaprueba el 52,2 %, mientras que en la región Pacífica la aprobación es de apenas 27,8 % y la desaprobación de 63,6 %. El voto de segunda vuelta sigue marcando la lectura: el 93,6 % de quienes votaron por De la Espriella aprueba su gestión, y el 89,8 % de los votantes de Iván Cepeda la desaprueba. Entre quienes votaron en blanco, el 34,6 % aprueba y el 61,6 % desaprueba. Por ingresos, la aprobación es mayor entre los hogares con mayores recursos: la aprobación sube de 40,7 % en los hogares que ganan entre 750.000 y 1.500.000 pesos a 55,2 % en los de más de 4’000.000. En cuanto a religión, aprueban el 77,7 % de los protestantes, el 55,2 % de los católicos y el 15,3 % de los agnósticos o ateos.

Corrupción vuelve a subir en la lista de preocupaciones

A la pregunta por los problemas más importantes del país, la corrupción aparece de primera, con 57,8 % de menciones, siete puntos más que en agosto (51 %). Le sigue la inseguridad, luego la pobreza y el desempleo y en un tercer lugar está el sistema de salud, que bajó con fuerza con respecto a agosto. Sobre lo que podría pasar en los próximos seis meses, el 62 % de los consultados considera probable o muy probable que se revelen grandes fraudes o esquemas de corrupción, y el 51 % espera un aumento de ataques o asesinatos relacionados con facciones criminales. El Índice de Riesgo Político de Atlas Intel para Colombia fue de 49 puntos sobre 100, uno más que en agosto. De sus tres componentes, la criminalidad y la corrupción es el que más pesa (62 puntos), seguido por el conflicto social (52) y la inestabilidad institucional (33).

La imagen de los líderes

Pese a la caída en su aprobación, De la Espriella sigue siendo la figura con mejor imagen: 49 % positiva y 45 % negativa. En agosto, la imagen positiva estaba en 54 %. Detrás aparecen, empatados con 45 % de imagen positiva, el expresidente Gustavo Petro y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Petro mejora su balance (su imagen negativa bajó de 57 % a 50 %), mientras que la imagen positiva de Restrepo cae de 53 % a 45 %.

Así está la imagen de diferentes líderes y figuras políticas en el país. FOTO: Atlas Intel y Bloomberg

Le siguen Iván Cepeda (41 % positiva, 52 % negativa), Sergio Fajardo (35 % y 43 %), el expresidente Álvaro Uribe (34 % y 52 %, con una leve recuperación frente al 32 % de agosto) y el congresista Daniel Briceño (33 % y 35 %). En el otro extremo, quienes tienen la imagen negativa más alta son Roy Barreras (67 %), Francia Márquez (65 %), Paloma Valencia y Ernesto Samper (60 % cada uno).

Ficha técnica

Población objetivo: Población adulta de Colombia Muestra: 2.893 encuestados Metodología: Random Digital Recruitment (Atlas RDR) Margen de error: ±2 p.p. Nivel de confianza: 95% Período de recolección: 02/10/2026 - 07/10/2026

El método contempla diversas fuentes de sesgo y trata la posible sobre o subrepresentación de grupos demográficos. Los encuestados son reclutados aleatoriamente durante la navegación rutinaria en la web en territorios geolocalizados en cualquier dispositivo (smartphones, tablets, laptops o PCs). Para asegurar la representatividad a nivel nacional, las muestras son postestratificadas usando un algoritmo iterativo en un conjunto mínimo de variables: sexo, edad, nivel educativo, ingresos, región y comportamiento electoral anterior. Las muestras resultantes se asemejan así al perfil de la población adulta.

Bloque de preguntas y respuestas