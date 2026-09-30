Minhacienda se pronunció sobre Área Metropolitana del Urabá: ¿qué dijo?

El proceso para definir si se crea el Área Metropolitana de Urabá dio un nuevo paso luego de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se refiriera al tema con una noticia positiva.

La entidad nacional emitió un concepto favorable para disponer de $5.800 millones destinados a la realización de la consulta popular en la que los habitantes de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá decidirán en las urnas si están de acuerdo o no con la creación de este esquema de integración entre los cuatro municipios.

“De acuerdo con la justificación técnico-económica presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el concepto favorable para la ejecución de los recursos se emite con el fin de que la Entidad pueda contar con los recursos necesarios llevar a cabo la Consulta popular para la conformación del área metropolitana de Urabá – Antioquia. De esta manera, la Registraduría puede adelantar las modificaciones presupuestales que le permitan apropiar recursos en los ordinales de gasto respectivos, por un monto total de $5.800.140.717 de acuerdo con lo informado en la justificación económica”, aparece en una misiva emanada desde el Ministerio.

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La decisión del Ministerio de Hacienda, comunicada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, permite avanzar en el componente presupuestal que estaba pendiente para organizar la consulta.