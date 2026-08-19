Argentina responde al llamado de Colombia tras el terremoto y envía militares y ayuda humanitaria al Chocó

La ayuda internacional continúa llegando a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó especialmente al departamento del Chocó. Como parte de la respuesta a la emergencia, Argentina envió un contingente de 32 militares y equipos especializados para apoyar las labores de asistencia a las comunidades afectadas. El operativo fue organizado bajo la órbita de Defensa Nacional y se puso en marcha después del ofrecimiento del Gobierno argentino a las autoridades colombianas. Los militares viajaron junto con recursos del Ejército Argentino destinados a atender algunas de las necesidades más urgentes que pueden presentarse durante la emergencia.

Entre las capacidades que llevará la misión se encuentra una planta para captar y potabilizar agua, además de equipos para su posterior distribución. Este recurso busca contribuir al abastecimiento de las poblaciones afectadas por el terremoto. El contingente también cuenta con una cocina de campaña y un centro de distribución de alimentos, además de 4.000 soluciones alimenticias. Estos recursos permitirán brindar alimentación a las personas que requieran asistencia y, al mismo tiempo, garantizar el autoabastecimiento de los militares argentinos durante su permanencia en Colombia. Otro de los componentes de la misión será el apoyo logístico en comunicaciones para los hospitales, una capacidad especialmente relevante en zonas donde la infraestructura y los servicios pueden haber resultado afectados por el movimiento telúrico. Para trasladar todo el material, Argentina utilizó un Hércules C-130, aeronave que llevó la planta potabilizadora, la cocina de campaña y los demás equipos necesarios para desarrollar la misión. El personal militar, por su parte, fue transportado en un Embraer RJ-140.

El despliegue también requirió una preparación especial. Antes de viajar, los integrantes del contingente recibieron preparación sanitaria para operar en una región tropical, que incluyó vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades como la malaria. Con su llegada a Colombia, los militares comenzaron las labores de despliegue y descarga de los equipos principalmente en Quibdó, Chocó. La expectativa es que sus capacidades puedan ser utilizadas en los sectores que requieran apoyo durante la atención de la emergencia. El Gobierno argentino señaló que sus Fuerzas Armadas están preparadas para poner sus capacidades al servicio de la población colombiana. De esta manera, la misión busca complementar los esfuerzos desplegados para atender a las personas afectadas por el terremoto y contribuir con tareas logísticas esenciales durante la emergencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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