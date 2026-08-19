Dos embolsados en 48 horas: detalles de la nueva guerra que se acerca al norte del Valle de Aburrá

¿La guerra que azota a parte del Oriente antioqueño se está trasladando al Valle de Aburrá? Dos cuerpos hallados en bolsas y costales en 48 horas en corredores de Bello estarían relacionados con esta disputa armada, que ha aumentado la criminalidad en municipios como Guarne, San Vicente Ferrer, Marinilla y El Santuario.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, indicó que las primeras indagaciones estarían vinculadas con la estructura Pacificadores del Samaná, del Clan del Golfo, y la banda Los Chatas, de Bello, quienes estarían implicados en una disputa en estos municipios por el control del microtráfico y otras rentas criminales.