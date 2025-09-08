x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Confusión en Mosquera, Nariño: Armada disparó hacia embarcación que resultó ser de la Alcaldía y un funcionario murió

En la embarcación se movilizaba la alcaldesa y 6 personas más. El hecho ocurrió a las 4:00 de la mañana de este 8 de septiembre, a esa hora hay restricciones para navegar por baja visibilidad y por temas de seguridad.

  • En la embarcación se movilizaba la alcaldesa del municipio de Mosquera y seis personas más. Imagen de referencia. FOTO CORTESÍA
    En la embarcación se movilizaba la alcaldesa del municipio de Mosquera y seis personas más. Imagen de referencia. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Una embarcación oficial de la alcaldía de Mosquera (Nariño) recibió disparos de la Armada Nacional. El confuso hecho dejó una persona muerta y otra herida. La investigación apenas se inicia.

Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la mañana de este 8 de septiembre. En la embarcación se movilizaba la alcaldesa del municipio, Karen Lizeth Pineda Pineda,y seis personas más.

Al parecer, la delegación municipal se desplazaba con las luces apagadas y habría omitido una señal de pare que ordenaron los miembros de la fuerza oficial: ahí se habría desatado la confusión y los disparos.

En medio de estos hechos murió Luis Fernando Sánchez, asesor de la mandataria; un escolta resultó herida. La delegación municipal tuvo que ser trasladada vía aérea hasta Cali.

“Nosotros lamentamos esta situación y hemos estado en permanente comunicación con el Ejército Nacional, con la Brigada, con el coronel de la Marina para tener claridad sobre estas situaciones”, afirmó Freddy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño.

De acuerdo con Gámez, la delegación municipal no notificó el horario en el que pretendía movilizarse, a esas horas de la madrugada hay restricciones para navegar por baja visibilidad y por temas de seguridad. Hasta ahora, la Armada no ha emitido un pronunciamiento por este caso.

“Reiteramos nuestro llamado a que se adelante una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido y garantizar el acceso a la verdad y la justicia”, apuntó la Defensoría del Pueblo y pidió a la Armada mantenerse apegada a los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida