Colombia goleó a México 4-0 en Texas, en el primer duelo amistoso como preparación al Mundial

El martes, la Selección se enfrentará a Canadá, por el segundo duelo en territorio norteamericano.

    Colombia venció 4-0 a México en el duelo amistoso disputado en Estados Unidos, en el primero de los dos compromisos programados para octubre. FOTO
Luz Élida Molina Marín
11 de octubre de 2025
bookmark

La Selección Colombia goleó a México en Texas, como preparación para el Mundial de 2026, en el primero de los cuatro compromisos que tiene programados el técnico Néstor Lorenzo para el cierre de este 2025.

Colombia, que venía de dos victorias importantes en la Eliminatoria, tuvo el debut del volante Kevin Serna de Fluminense que recibió su primera convocatoria a la Selección y tuvo un desempeño destacado en la goleada ante México.

Al final, la Selección ganó con los tantos de Jhon Lucumí (16’), Luis Díaz (55’), Jéfferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’), en una noche de buen juego, en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo, deleitaron a los aficionados que llegaron a Texas para ver el juego.

De esta manera, la Selección ajusta seis triunfos en línea, cinco por Eliminatoria y este amistoso que sirve como preparación para el Mundial de 2026.

Colombia formó con David Ospina; Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez, Kevin Sera; Luis Díaz y Luis Suárez.

En el segundo tiempo llegaron al campo jugadores como Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Richard Ríos y Juan Camilo Portilla.

Ahora Colombia alistará el juego del martes, ante Canadá, el segundo rival de la gira estadounidense.

