Asesinan a líder comunitario de El Retiro en ataque armado; otra persona resultó herida

Un líder comunitario de El Retiro, en el Oriente antioqueño, fue asesinado en un ataque con arma de fuego ocurrido este martes 13 de octubre. La víctima fue identificada como Diego Alexánder Sánchez Cardona, de 47 años, integrante activo de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Portento. En el mismo hecho, otro hombre, de 34 años, resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad. Lea más: Le habrían disparado a un hombre en su casa en Puerto Berrío con su propia arma; minutos después, el presunto agresor fue asesinado De acuerdo con el reporte oficial, los dos hombres ingresaron al hospital local San Juan de Dios con lesiones ocasionadas por disparos. Sánchez Cardona falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas, mientras que el segundo afectado fue remitido al Hospital San Vicente Fundación.

Según información preliminar, el hecho habría ocurrido en zona rural de El Retiro, específicamente en la vereda Normandía, a unos 15 minutos del casco urbano. Sin embargo, según versiones de organizaciones sociales como Sumapaz y Corpades, el ataque tuvo lugar en el sector La María, sobre la vía de Carabanchel, corredor que comunica a Medellín con este municipio del Oriente antioqueño.

Era un reconocido líder

La muerte de Sánchez Cardona provocó expresiones de dolor y rechazo entre quienes destacaban su trabajo en favor de la comunidad de El Portento. El hombre se desempeñaba como fiscal activo de la Junta de Acción Comunal y era reconocido por su participación en procesos comunitarios y deportivos. Entérese: Polizón murió aplastado por unos rollos de varillas que llevaba un camión en Itagüí Habitantes de la vereda lo describieron como una persona comprometida con el trabajo colectivo y cercana a sus vecinos. Tras conocerse el homicidio, el llamado del pueblo es a las autoridades para que esclarezcan lo sucedido, identifiquen a los responsables y avancen en las investigaciones correspondientes. A su vez, este asesinato genera preocupación entre los pobladores por la violencia ejercida con armas de fuego en esa y otras zonas rurales del municipio. Por ahora, la información conocida no permite establecer qué motivó el ataque ni si las víctimas habían recibido amenazas previas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: