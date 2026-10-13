Más de 100 personas resultaron intoxicadas por drogas durante el festival EDC, en Medellín, evento que dejó dos muertos

Dos personas muertas y 107 atendidas por intoxicaciones con sustancias psicoactivas fue el balance que dejó el reporte de atenciones médicas dentro del festival Electric Daisy Carnival (EDC), que se realizó el pasado sábado y domingo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín.
La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, aseguró que el personal de esta entidad que acompañaba el evento efectuó 193 atenciones por diversos problemas de salud a los asistentes. De todas las personas valoradas, siete debieron ser llevadas a centros asistenciales, de los cuales dos fallecieron.
Además de los trasladados por las intoxicaciones, también se conoció que algunas debieron ser valoradas por ataques epilépticos originados por los juegos de luces de los escenarios y por algunas complicaciones de salud de base que tenían.