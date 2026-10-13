El ‘chef’ del Ejército que es viral por cocinar en la selva

“Monto una estufita, pongo gasolina y ya se empieza a trabajar”. La respuesta obvia del soldado Jhan Carlos Mosquera es apenas el resumen de su día a día, no como cocinero, sino como soldado profesional.
En tiempos en que las redes sociales están abarrotadas de personajes que enseñan hasta cómo hervir el agua desde cocinas emperifolladas, con electrodomésticos de última generación y utensilios para cada preparación, Mosquera cocina en medio del campo, improvisa con lo que tiene a mano y les sirve a sus compañeros. Sin escenografías ni grandes equipos, muestra una cocina tan distinta de la que suele aparecer en las pantallas que termina por llamar la atención.
El verdadero foodie: salvaje y real. Es el cocinero del Ejército, seguramente no el único, pero este decidió mostrar en redes sociales cómo prepara los alimentos en medio de la vida militar. Hay algo en esa mezcla de sencillez, naturalidad y oficio que ha despertado la curiosidad porque mientras unos convierten cada receta en una producción, él encuentra la manera de cocinar en terrenos difíciles, con una estufa de gasolina y sin más pretensiones que hacer bien su trabajo.
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Jhan Carlos Mosquera salió de su casa a los 14 años con ganas de estudiar, pero la plata no alcanzaba y la violencia del Alto Baudó, Chocó, también marcaba su vida. A los 18, sin conseguir trabajo por ningún lado, decidió ingresar al Ejército. No era la cocina lo que lo llevaba a ponerse el uniforme, aunque cocinar ya le gustaba. En ese momento necesitaba trabajar y encontró en la vida militar una salida a las dificultades que enfrentaba.
Antes de tomar la decisión, buscó consejo en su pastor, a quien le contó lo que estaba pensando hacer. La respuesta que recibió estuvo atravesada por la fe que todavía hoy guía sus decisiones.
“Hablé con mi pastor en la iglesia donde me congregaba, le pedí recomendaciones. Y me dijo: ‘usted ya es mayor de edad. Mis recomendaciones son que no se aparte del Señor, usted sabe Dios qué le ha dado. Y si no hay trabajo, pues, ¿qué más puede hacer? Y usted tiene las ganas de prestar el servicio militar, ya es decisión suya y confiar en Dios y saber que todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien. Esas son mis recomendaciones, que no se aparte de Dios jamás’”, recuerda.