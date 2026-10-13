¿Quiénes son CC-1, CC-2 y CC-3 en la acusación por tortura contra Maduro?

La nueva acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por presuntos delitos relacionados con torturas en Venezuela menciona a tres funcionarios identificados con los códigos CC-1, CC-2 y CC-3. De acuerdo con reportes periodísticos, estas referencias corresponderían a Diosdado Cabello, el general Iván Hernández Dala y el coronel Alexander Granko Arteaga, señalados de integrar las estructuras de seguridad e inteligencia del chavismo.
El documento, presentado el 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, describe presuntas operaciones de represión ejecutadas durante el gobierno de Maduro, principalmente entre 2014 y 2018. Sin embargo, la acusación no revela los nombres de los tres funcionarios, por lo que sus identidades se basan en interpretaciones y fuentes citadas por medios de comunicación.
Hasta el momento, las publicaciones de El Tiempo y Noticias Caracol coinciden en que el código CC-1 correspondería a Diosdado Cabello y el CC-2, a Alexander Granko Arteaga. Sin embargo, Diario Las Américas, medio de Miami, presentó una identificación diferente: según su versión, CC-1 sería Cabello, CC-2 correspondería a Iván Hernández Dala y CC-3, a Granko Arteaga. Los nombres no aparecen confirmados en el documento judicial, por lo que estas identificaciones se basan en las versiones difundidas por estos diarios.