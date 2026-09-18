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Por evitar que se colaran: asesinan a guarda de seguridad de TransMilenio en Soacha

Cristian Garzón, guardia de seguridad de Top Guard Ltda., murió tras ser atacado con arma blanca cuando intentaba impedir que una pareja ingresara sin pagar el pasaje en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, Cundinamarca.

  • Foto: redes sociales @TransMilenio
    Foto: redes sociales @TransMilenio
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Cristian Garzón, de 27 años, guardia de seguridad de la empresa Top Guard Ltda., murió este viernes 18 de septiembre después de recibir dos heridas con arma blanca durante un procedimiento contra la evasión del pasaje en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha. El hecho ocurrió hacia las 9:50 de la mañana, cuando una pareja intentó ingresar de manera irregular a la estación. Garzón, quien hacía parte de la escuadra antievasión, intervino para impedir el acceso sin pago.

De acuerdo con testimonios preliminares conocidos tras el ataque, Garzón se interpuso cuando una de las personas habría intentado agredir a una de sus compañeras. El guardia recibió las heridas en el pecho y fue auxiliado por otros trabajadores y personas que se encontraban en la estación.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varias personas intentan ayudar a Garzón y posteriormente lo trasladan hacia un centro médico ubicado a menos de dos cuadras de la estación Terreros. Las imágenes corresponden a los minutos posteriores al ataque y muestran el procedimiento de auxilio mientras el trabajador permanecía herido.

La guarda que estaba con él relató a Blu Radio lo ocurrido después del ataque: “Me vuelvo a mirar cómo está el estado del compañero, y el compañero solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Y se corre la pechera, y fue cuando le veo el roto en el chaleco... Se me murió en las manos porque parece que la puñalada fue en el corazón”, precisó la testigo.

Garzón fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Pese a que el personal de salud le realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones cardíacas y pulmonares provocadas por el ataque.

La Policía Nacional confirmó la captura de un hombre y una mujer, señalados como presuntos responsables del ataque contra el guardia de seguridad. El procedimiento se produjo después del hecho ocurrido en la estación Terreros. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque y la responsabilidad de los capturados.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, destacó la actuación de la Policía de Soacha, la Fiscalía y el CTI tras el asesinato: “Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, señaló el mandatario local.

Por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre el asesinato de Garzón y expresó su solidaridad con la familia del trabajador: “Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, fue asesinado hoy en Soacha por dos personas que pretendían colarse en el sistema. Haremos todo lo necesario para apoyar a las autoridades para que paguen por este crimen”, afirmó Galán.

A través de su cuenta oficial en X, TransMilenio lamentó la muerte de Cristian David Garzón Castro y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La entidad señaló que rechaza “con firmeza cualquier forma de violencia que amenace la vida, la integridad y la seguridad de todos los que forman parte de nuestro Sistema”. También aseguró que brindará “todo el apoyo” a los allegados del vigilante y afirmó que “su legado y dedicación no serán olvidados”.

Por medio de un comunicado, la empresa de seguridad a la que hacía parte Cristian, Top Guard Ltda., expresó su pesar por la muerte del trabajador y señaló que acompañará a sus familiares durante el proceso: “No estarán solos. Desplegaremos todos los recursos y esfuerzos a nuestro alcance para acompañarlos en este momento de profunda tristeza”, indicó la compañía.

La empresa también manifestó su respaldo al proceso judicial y agradeció la actuación de la Policía Nacional: “Confiamos en que la justicia actúe con toda la contundencia que este caso exige, y que el proceso judicial avance con la celeridad y la firmeza que merece la vida de un trabajador colombiano”, señaló Top Guard.

Más de 230 agresiones contra guardias de TransMilenio en 2026

El caso de Cristian Garzón no es aislado. Durante 2026, se han reportado más de 230 agresiones contra guardas de seguridad de TransMilenio, según cifras divulgadas por el concejal Juan David Quintero, entre enero y marzo se registraron 77 casos, mientras que entre enero y abril la cifra llegó a 184.

Los ataques reportados incluyen agresiones con armas blancas, martillos y tijeras, además de golpes y amenazas. Quintero pidió al alcalde Galán fortalecer el respaldo institucional a los trabajadores encargados de los controles de seguridad: “Los guardas necesitan saber que la Administración está de su lado cuando cumplen legítimamente su trabajo. Respaldarlos significa establecer reglas claras, protegerlos y asegurar que quien los ataque responda ante la justicia”, afirmó el concejal.

La evasión del pago del pasaje es uno de los problemas más preocupantes que enfrenta el TransMilenio. De acuerdo con las cifras citadas en este caso, durante 2025 el sistema registró pérdidas superiores a los $265.000 millones asociadas a este fenómeno. El reporte también señala que alrededor de 227.000 personas ingresan diariamente al sistema sin pagar el pasaje.

Entre enero y julio de 2026 se impusieron 123.000 comparendos por evasión, una cifra 21 % superior a la registrada durante el mismo periodo del año anterior. En respuesta a los problemas de evasión y seguridad, el sistema ha implementado diferentes controles en sus estaciones. Entre las medidas mencionadas están los torniquetes de piso a techo instalados en 14 estaciones y tres portales, además de la presencia de gestores de convivencia.

Sin embargo, el caso de Cristian Garzón muestra que estas medidas no han evitado que los procedimientos contra la evasión deriven en agresiones contra los trabajadores encargados de hacer cumplir los controles.

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