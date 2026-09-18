Por evitar que se colaran: asesinan a guarda de seguridad de TransMilenio en Soacha

Cristian Garzón, de 27 años, guardia de seguridad de la empresa Top Guard Ltda., murió este viernes 18 de septiembre después de recibir dos heridas con arma blanca durante un procedimiento contra la evasión del pasaje en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha. El hecho ocurrió hacia las 9:50 de la mañana, cuando una pareja intentó ingresar de manera irregular a la estación. Garzón, quien hacía parte de la escuadra antievasión, intervino para impedir el acceso sin pago.
De acuerdo con testimonios preliminares conocidos tras el ataque, Garzón se interpuso cuando una de las personas habría intentado agredir a una de sus compañeras. El guardia recibió las heridas en el pecho y fue auxiliado por otros trabajadores y personas que se encontraban en la estación.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varias personas intentan ayudar a Garzón y posteriormente lo trasladan hacia un centro médico ubicado a menos de dos cuadras de la estación Terreros. Las imágenes corresponden a los minutos posteriores al ataque y muestran el procedimiento de auxilio mientras el trabajador permanecía herido.