Plan de choque para recuperar el sistema está “listo” para implementar: viceministra de Salud

La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, hizo un importante anuncio para el sistema de salud. La funcionaria dijo que la primera fase del llamado “plan de choque” para estabilizar el sector está “prácticamente lista” y que esperan darle inicio formal antes de que termine el mes de septiembre. La noticia la dio en medio de su participación en el AFI Summit organizado esta semana por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo en Colombia (Afidro). Brun señaló que ese plan “lo hemos venido socializando o conversando con algunos de los actores del sistema”, el cual “se arrancó a diseñar, incluso, antes de que entráramos en pleno en el Gobierno el 7 de agosto”. Según dijo, “lo venía trabajando (la Asociación Colombiana de) Sociedades Científicas, la Cuenta de Alto Costo y un grupo de expertos que, en su momento, se ofrecieron para esta labor”. Le puede interesar: Gobierno extendió la intervención de EPS Famisanar hasta 2027, ¿qué pasará con sus afiliados? “Nosotros desde el Ministerio (de Salud) hemos tomado ese trabajo, hemos tomado ese liderazgo para poder asumir todo lo que implica tomar los datos, transformar esos datos y poder construir la ruta de acceso para los pacientes que, a partir de esos consensos con las sociedades científicas y los expertos, han determinado que son los de mayor riesgo”, apuntó la viceministra. En ese sentido, explicó que se estableció una ventana de oportunidad “donde se caracterizaron los pacientes para definir cuáles eran aquellos que, si no intervenimos muy rápidamente, lo que va a pasar es que tienen un riesgo de vida mayor y por eso necesitamos arrancar por ahí”. Es decir, iniciar por los pacientes más críticos.

Por otro lado, Brun habló que la segunda etapa abordará a los “que tienen también un riesgo inminente, pero un riesgo mucho más relacionado con el hecho de que si no son atendidos, pueden terminar en una hospitalización o en un evento severo o agudo que empeore su situación de salud”; mientras que la tercera fase atenderá a quienes “tienen hoy medicamentos pendientes y citas pendientes, pero de condiciones que puede que nos den un poco más de espera”. “Entendiendo que todos los pacientes tienen exactamente el mismo nivel de prioridad, pero por eso hemos determinado esto más como un ejercicio de ventana de criticidad de acuerdo al nivel de riesgo”, dijo Marcela Brun.

¿Qué sigue después de esas tres etapas?

La viceministra aseguró que después de establecer esas tres fases, “encontramos que muchos de estos pacientes tienen medicamentos pendientes y citas pendientes, que necesitamos comprobar o verificar con las EPS y con sus grupos de gestión de riesgo cuál es el estado a la fecha”. Sobre esto apuntó que se debe hacer ese proceso “porque en muchos casos sabemos que quienes hemos tenido la posibilidad de comprar el medicamento (...), pero quienes no, requerirán de nuestra atención de manera prioritaria”. Al respecto, dijo que esa verificación está “en proceso de consolidación” y que esperan este viernes “tener un número mucho más cierto de cuáles son esos pacientes y a partir de eso poder determinar el nivel de recursos que necesitamos para implementar esta primera fase”.

Posteriormente, se refirió a la consecución de recursos para inyectarle al sistema de salud, sobre el cual el presidente Abelardo de la Espriella prometió en campaña que sería de $10 billones. “La segunda conversación importante en la que hemos venido trabajando es cómo hacer para acceder a recursos en medio de la crisis fiscal por la que atraviesa el país. Entonces, cuando tratamos de revisar la posibilidad, yo creo que muchos de nosotros teníamos en mente, cuando estábamos todavía por fuera (...), es que tal vez unos recursos no se habían ejecutado y que había algunos por ahí disponibles que podíamos tomar para este plan de choque y que era cuestión simplemente de ir a recuperar esa platica”, mencionó la funcionaria.

¿Cómo encontró el Ministerio de Salud el equipo nombrado por De la Espriella?

Lo que contó la viceministra de Protección Social es que el panorama estaba peor de lo que pensaban y esperaban. “El escenario que nos hemos encontrado en el ministerio no es ese escenario, es un escenario donde durante los últimos días del Gobierno anterior se comprometió un número muy importante de recursos, limitando justamente esta posibilidad de implementación rápida de un plan de choque con recursos adicionales”, sentenció. Aun así, dijo que a raíz de esa situación han tratado de “reacomodar algunas de las partidas (presupuestales) que se tienen en este momento para tratar de irrigar más recursos al sistema”, así como de buscar “por donde quiera que haya alguna posibilidad, estamos trabajando en algunos actos administrativos que nos permitan ajustar el uso de algunos recursos”.

“Algunos de ellos requerirán simplemente una resolución, otros seguramente requerirán que tramitemos un proyecto de ley ante el Congreso de la República”, indicó. Finalmente, la viceministra Brun recalcó que la disposición de recursos “determinará los tiempos en los cuales vamos a ir poniendo los recursos a marchar en el sistema”. Ante esto, expresó que querían dar un mensaje de “tranquilidad en el sentido de que en el muy corto plazo tenemos prácticamente lista lo que sería esa primera fase de implementación del plan de choque para dar respuesta”. Además, añadió que están a la espera de anunciar “ojalá antes de que se nos acabe este mes (septiembre) y darle inicio a este (...) para superar las barreras de los actores, pero las barreras específicamente de los pacientes en el sistema de corto plazo”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo empieza el plan de choque para el sistema de salud en Colombia? La primera fase del plan de choque para el sistema de salud está prácticamente lista y el Ministerio de Salud espera iniciar su implementación antes de finalizar septiembre, según informó la viceministra Marcela Brun. ¿En qué consiste el plan de choque de Marcela Brun para el sistema de salud? El plan de choque busca atender progresivamente a pacientes según su nivel de riesgo. La primera fase priorizará a quienes enfrentan mayor riesgo para su vida; las siguientes abordarán casos con riesgo de hospitalización y pacientes con medicamentos o citas pendientes. ¿Qué pacientes serán priorizados por el plan de choque de salud? Inicialmente se priorizarán los pacientes considerados de mayor riesgo, especialmente aquellos cuya atención no puede demorarse. El Ministerio de Salud está verificando con las EPS cuántas personas están en esta situación y qué medicamentos o citas tienen pendientes. ¿De dónde saldrán los recursos para el plan de choque de salud? El Gobierno busca recursos mediante la reorganización de partidas presupuestales y nuevos actos administrativos. Algunas medidas podrían requerir una resolución y otras un proyecto de ley, en medio de las restricciones fiscales que enfrenta Colombia.