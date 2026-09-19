Asesinaron a “Manguito”, el más conocido vendedor de mangos del parque de Andes

Cuando se encontraba vendiendo mangos a un costado del parque principal del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, hombres armados dispararon contra “Manguito”, el más conocido vendedor de esta fruta en la localidad. En este ataque, tres personas que estaban al lado del puesto ambulante resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron sobre las 4:20 de la tarde del pasado viernes en el costado occidental de este parque, cuando sujetos en moto dispararon contra Jhon Fredy Zapata Mosquera, nombre de pila de este vendedor ambulante, dejándolo gravemente herido.

Personal de la Policía de Andes lo trasladó en un taxi al Hospital San Rafael, de la localidad, pero debido a las múltiples heridas que recibió en el cuello y el rostro, falleció antes de ser atendido por el personal médico. En estos hechos resultaron lesionados tres hombres, de 28, 75 y 84 años, quienes se encontraban a pocos metros del sitio donde estaba ubicado el puesto de venta de mangos. Todos fueron atendidos en este centro asistencial, pero sin heridas de consideración. Entérese: Operativo contra el Clan del Golfo en Andes deja muerto a presunto jefe de sicarios Tras el crimen, la Policía comenzó una persecución a los dos motorizados, lo que provocó un cruce de disparos entre los señalados delincuentes y los uniformados. Sin embargo, estos lograron escapar hacia el corregimiento Santa Rita. No hubo lesionados en este tiroteo. El cruce de disparos llevó a que se suspendieran las actividades que se realizaban en este parque, incluyendo las reuniones de los padrinos para las confirmaciones religiosas en la iglesia principal, programada al momento del ataque.

Las autoridades investigan los móviles del asesinato de “Manguito”, quien es recordado como una de las personalidades de la localidad, porque no solo se ubicaba fijamente en el parque principal, sino que en algunas ocasiones se iba a recorrer los barrios andinos. Algunos habitantes del municipio lo recuerdan por su carisma y amabilidad para vender esta fruta. “Era una persona muy amable y que siempre se mantenía alegre. No entendemos qué le pudo haber pasado”, dijo. Le puede interesar: ¡Atención! Masacre en Andes, Antioquia: a tres hombres los asesinaron y abandonaron en tres veredas Pero este no fue el único asesinato que se presentó en las últimas horas en este municipio del Suroeste antioqueño. En la madrugada de este sábado, en el corregimiento Santa Rita fue asesinado Cristian Restrepo Serna, de 31 años.

A Cristian Restrepo Serna, de 31 años, más conocido como “Machicha”, lo asesinaron en el corregimiento Santa Rita, de Andes. FOTO: CORTESÍA

Según el informe policial, la víctima sería conocido con el alias de “Machicha” y presentaba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, luego de ser vinculado con el asesinato de cuatro personas en la vereda Río Claro el pasado 19 de marzo.

Las primeras indagaciones darían cuenta que Restrepo Serna sería presunto integrante de la estructura La Oficina de Andes, nombre con el cual opera la banda La Terraza en el Suroeste antioqueño. Se le atribuye su asesinato a la subrestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo. Con estos dos asesinatos son 35 los homicidios que se contabilizan este año en Andes, según las autoridades. Se presenta una reducción, en comparación con el 2025, cuando a la fecha se contabilizaban 44 casos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes