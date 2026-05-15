Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Atención! Masacre en Andes, Antioquia: a tres hombres los asesinaron y los abandonaron en tres veredas

Los hechos ocurrieron en la vereda Santa Rita y se le atribuye al Clan del Golfo la muerte de estas tres personas. Los habrían abandonado en distintas veredas.

  • Las tres personas fueron asesinadas en el corregimiento Santa Rita, ubicado a 25 minutos del parque principal de Andes. FOTO: ARCHIVO-CAMILO SUÁREZ
    Las tres personas fueron asesinadas en el corregimiento Santa Rita, ubicado a 25 minutos del parque principal de Andes. FOTO: ARCHIVO-CAMILO SUÁREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 44 minutos
bookmark

Tres personas fueron asesinadas en la madrugada de este viernes en el corregimiento Santa Rita, municipio de Andes, luego de que las víctimas fueran sacadas de una mina por parte de integrantes del Clan del Golfo. Los cadáveres fueron abandonados en distintas veredas de este corregimiento.

De acuerdo con informe de las autoridades, varios hombres sacaron del socavón a las víctimas y las raptaron. Horas después fueron encontrados los cuerpos en tres puntos de este corregimiento, ubicado a 25 minutos del parque principal de Andes.

Una de las víctimas fue identificada como Daniel de Jesús Mazo Rivera, mientras que las otras dos aún no han sido identificadas, señalaron las autoridades.

Los investigadores judiciales están a la espera de que los familiares trasladen los despojos mortales de las víctimas hacia la zona urbana para realizarles las labores judiciales respectivas, debido a los problemas de seguridad y los ataques que recibieron estos funcionarios en el pasado.

Espere ampliación...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos