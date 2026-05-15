¡Atención! Masacre en Andes, Antioquia: a tres hombres los asesinaron y los abandonaron en tres veredas

Tres personas fueron asesinadas en la madrugada de este viernes en el corregimiento Santa Rita, municipio de Andes, luego de que las víctimas fueran sacadas de una mina por parte de integrantes del Clan del Golfo. Los cadáveres fueron abandonados en distintas veredas de este corregimiento.

De acuerdo con informe de las autoridades, varios hombres sacaron del socavón a las víctimas y las raptaron. Horas después fueron encontrados los cuerpos en tres puntos de este corregimiento, ubicado a 25 minutos del parque principal de Andes.

Una de las víctimas fue identificada como Daniel de Jesús Mazo Rivera, mientras que las otras dos aún no han sido identificadas, señalaron las autoridades.

Los investigadores judiciales están a la espera de que los familiares trasladen los despojos mortales de las víctimas hacia la zona urbana para realizarles las labores judiciales respectivas, debido a los problemas de seguridad y los ataques que recibieron estos funcionarios en el pasado.

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