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Dragoneante del Inpec fue asesinado en tercer día de atentados contra esa institución carcelaria

En un lapso de tres días hubo dos funcionarios heridos en Barranquilla, uno muerto en Cúcuta y un ataque con granada a una prisión.

  • Cuando tanqueaba su automóvil, en Cúcuta, fue asesinado el dragoneante Bryan Rangel Saavedra. FOTOS DE CORTESÍA.
    Cuando tanqueaba su automóvil, en Cúcuta, fue asesinado el dragoneante Bryan Rangel Saavedra. FOTOS DE CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 16 minutos
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“No permitiremos que el miedo o la violencia intimiden la labor que cumplen nuestros funcionarios”. Con esta frase, el ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió al asesinato de un servidor público del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Cúcuta.

La víctima del ataque fue el dragoneante Bryan Rangel Saavedra, quien trabajaba en la cárcel de la capital nortesantandereana.

A las 7:00 p.m. de este lunes festivo terminó su turno laboral y fue a tanquear gasolina para su vehículo en la estación de servicio Prados del Este, en un sector conocido como Anillo Vial de Cúcuta.

En ese momento fue sorprendido por un delincuente armado, quien le disparó y luego escapó. Aunque Rangel fue llevado a un centro médico, murió al poco tiempo.

Veinticinco minutos después, desconocidos lanzaron una granada al interior de la cárcel La Modelo, de Cúcuta, donde trabajaba el dragoneante, aunque sin dejar personas heridas.

La Alcaldía ofreció $20 millones de recompensa para quien suministre información que ayude a esclarecer el crimen y detener al sospechoso.

“Nos indigna y nos duele el asesinato del dragoneante Bryan Rangel, funcionario del ERON en Cúcuta. Ninguna amenaza, ningún acto de violencia puede arrebatarle la vida a quien cumple con su deber. A su familia y compañeros, toda nuestra solidaridad”, publicó el Inpec en la red social X.

El ministro Cancino dijo que “este crimen no quedará en la impunidad y el Estado actuará con toda su capacidad institucional para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”.

Las autoridades anunciaron que reforzarían las medidas de seguridad, tanto en el establecimiento penitenciario como en sus alrededores.

El pasado 10 de octubre se presentó otro atentado en la ciudad de Barranquilla, contra dos funcionarios de la entidad que acababan de salir de la cárcel El Bosque.

Los dragoneantes Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín viajaban en motocicleta y fueron seguidos hasta el barrio San Martín, donde los atacaron a tiros. Afortunadamente, sobrevivieron.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Atentaron contra dos guardias del Inpec en Barranquilla; Gobierno no descarta represalia por traslado de presos.

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