Así es ser docente en escuelas azotadas por el conflicto armado

Miguel* tiene 12 años y se quedó sin saber la calificación en su tarea de matemáticas. El cuaderno quedó abandonado en una escuela de la subregión de San Juan en Chocó: el niño y su familia tuvieron que salir despavoridos de una guerra que los alcanzó.
“Ha sido traumático —dijo el profesor de la escuela—. A veces los grupos armados llegan a la comunidad y montan retenes cerca a la institución educativa. Acusan a personas de pertenecer al grupo enemigo. Estudiantes, profesores y vecinos hemos tenido que correr. Nos ha tocado presenciar persecuciones y hasta ejecuciones”.
´Lo que ocurre en esa escuela del Chocó no es un hecho aislado. De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), entre enero y junio de 2025 se registraron 52 ataques a la educación en Colombia, un promedio de uno cada tres días.
Las instituciones educativas son espacios seguros y no trincheras para la guerra. Esa es la premisa que los actores armados, parece, olvidaron.
Los ataques fueron documentados en seis departamentos —Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca (ver mapa)— y van desde instalación de minas antipersonales y ocupaciones militares, hasta ataques directos a estudiantes y profesores.