Cierre total nocturno del Túnel de Oriente: fechas, horarios y rutas alternas que debe conocer

Desde la Concesión Túnel Aburrá Oriente se confirmó que el Túnel de Oriente tendrá cierres totales nocturnos de seis horas debido a labores de mantenimiento, los cuales empiezan a partir de este martes 24 de marzo y van hasta el jueves 26 de marzo, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del siguiente día. Lea más: ¡Ojo! Así quedaron las tarifas del Túnel de Oriente y peajes de Las Palmas y Santa Elena en 2026 De acuerdo con la entidad, entre los trabajos a realizar está el mantenimiento de los sistemas de iluminación, señalización y radares de velocidad. Además, se harán intervenciones a lo largo de la infraestructura en los túneles Seminario y Santa Elena, y en los peajes Seminario y Sajonia. Si usted se dirige al Oriente antioqueño, puede optar por rutas alternas: la doble calzada de la avenida Las Palmas y la Variante Palmas. “Asimismo, se tendrán disponibles las unidades de atención como grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para continuar prestando un servicio con óptimas condiciones de seguridad”, añadió la concesión.

¿Y cómo va la ampliación del Túnel de Oriente?

Los trabajos de excavación del segundo túnel de Oriente avanzan a toda velocidad. Con corte a este mes de marzo, la megaobra que ampliará la conexión vial entre Medellín y Rionegro sobrepasó la ejecución del 19%. Entérese: Antioquia, la meca de los túneles en Colombia: desde vías, hasta minería y energía La Secretaría de Infraestructura de Antioquia, entidad que dio el reporte, señaló que el proyecto se mantiene con su cronograma al día. Desde su inicio en enero pasado, la entidad señaló que el Túnel Seminario 2, el más importante de todos, ya tiene 104 metros excavados.