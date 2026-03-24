Cierre total nocturno del Túnel de Oriente: fechas, horarios y rutas alternas que debe conocer

Desde la Concesión Túnel Aburrá Oriente se confirmó que el Túnel de Oriente tendrá cierres totales nocturnos de seis horas debido a labores de mantenimiento, los cuales empiezan a partir de este martes 24 de marzo y van hasta el jueves 26 de marzo, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del siguiente día.
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De acuerdo con la entidad, entre los trabajos a realizar está el mantenimiento de los sistemas de iluminación, señalización y radares de velocidad. Además, se harán intervenciones a lo largo de la infraestructura en los túneles Seminario y Santa Elena, y en los peajes Seminario y Sajonia.
Si usted se dirige al Oriente antioqueño, puede optar por rutas alternas: la doble calzada de la avenida Las Palmas y la Variante Palmas.
“Asimismo, se tendrán disponibles las unidades de atención como grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para continuar prestando un servicio con óptimas condiciones de seguridad”, añadió la concesión.