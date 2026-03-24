¡Prográmese! Recorrido gratuito por varias iglesias del centro de Medellín antes de Semana Santa

Faltan pocos días para la Semana Santa y se renueva uno de los recorridos más interesantes para conocer los templos del centro de Medellín que han marcado a varias generaciones.
Hace un mes les contábamos sobre Coolturízate, la propuesta, coordinada por la Gerencia del Centro, que consiste en una serie de recorridos guiados gratuitos por distintos sectores del centro de la ciudad.
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En ese momento, la primera caminata salió desde Catedral Metropolitana y pasó por Junín hasta el Edificio Coltejer para después pasar al Centro Cultural del Libro, más conocido como La Bastilla con una última parada en la Parroquia San José, ubicada en la Oriental, que también fue edificada en el siglo XIX.