¡Prográmese! Recorrido gratuito por varias iglesias del centro de Medellín antes de Semana Santa

Faltan pocos días para la Semana Santa y se renueva uno de los recorridos más interesantes para conocer los templos del centro de Medellín que han marcado a varias generaciones. Hace un mes les contábamos sobre Coolturízate, la propuesta, coordinada por la Gerencia del Centro, que consiste en una serie de recorridos guiados gratuitos por distintos sectores del centro de la ciudad. Puede leer: Así será la primera Semana Santa de León XIV como pontífice En ese momento, la primera caminata salió desde Catedral Metropolitana y pasó por Junín hasta el Edificio Coltejer para después pasar al Centro Cultural del Libro, más conocido como La Bastilla con una última parada en la Parroquia San José, ubicada en la Oriental, que también fue edificada en el siglo XIX.

Así será el nuevo recorrido de esta ruta en el Centro de Medellín

Se trata de la segunda ruta patrimonial de este año que se hará como antesala a la Semana Santa. El recorrido será el próximo viernes 27 de marzo, a las 2:00 p. m. sin costo alguno para quienes deseen hacerlo. Esta será una caminata guiada para promover el turismo cultural y religioso, “al tiempo que fortalece la apropiación del patrimonio histórico del centro de la ciudad”, detallaron en el comunicado de prensa. El recorrido comenzará en la Plazuela San Ignacio e incluye la visita a cuatro templos emblemáticos: la Iglesia de San Ignacio de Loyola, la Iglesia de San José, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria y la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, donde finalizará la jornada hacia las 4:00 p. m., precisaron. Para Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos, esta es una actividad pensada para que más personas se animen a redescubrir el centro de Medellín, “conocer su historia y el valor de todo su patrimonio. Nos acompañará en el recorrido Candelario, el personaje que guía esta experiencia y quien nos compartirá datos, historias y anécdotas de todas las iglesias que tendrá este recorrido”.

Las cuatro iglesias que se recorrerán

Iglesia de San Ignacio de Loyola

Ubicada en la Plazuela San Ignacio, esta iglesia empezó a construirse en 1803. Foto Camilo Suárez

Esta iglesia está ubicada en la plazuela del mismo nombre, entre el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y el Claustro Comfama. Es uno de los espacios católicos más representativos de la historia de Medellín y empezó a construirse en 1803 por la comunidad franciscana. Su arquitecto fue Agustín Goovaerts e inicialmente tenía otro nombre y otra fachada. Cuando se construyó, se conocía como Iglesia de San Francisco, porque los franciscanos fueron quienes impulsaron su construcción. Ha pasado por temas distintos al religioso también porque fue ocupado militarmente hasta 1885, cuando Marceliano Vélez, jefe del Estado de Antioquia, devolvió el edificio a la Iglesia, específicamente a la orden de los jesuitas, quienes en honor a San Ignacio de Loyola, su fundador, le pusieron su nombre.

Iglesia de San José

Esta es la centenaria fuente que tiene esta iglesia. FOTO Manuel Saldarriaga

La de San José será la segunda estación de este recorrido. Este lugar resguarda importantes piezas artísticas como en su atrio, en donde se encuentra una fuente diseñada por el maestro Francisco Antonio Cano y en su interior se destaca un órgano monumental con cerca de 3.000 flautas, considerado patrimonio musical. Esta fuente guarda mucha historia y justo este año se puso de nuevo en funcionamiento. “Según el historiador Víctor Ortiz, además de su función estética y su importancia para ofrecerle a Medellín un patrimonio artístico desde sus inicios, las fuentes como esta tenían una doble función pues eran encargadas de abastecer agua cuando todavía los sistemas de acueducto eran precarios y de difícil acceso”, escribió EL COLOMBIANO en enero. La fuente tiene una intrigante figura barbuda por cuya boca brota el agua que recibe un niño desnudo es una de las piezas más representativas de la obra de Cano y fue totalmente adelantada a su época en la naciente Medellín.

Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria

FOTO Camilo Suárez

Fue la primera parroquia de la ciudad (data de 1649), el templo con el cual nació la Villa de Nuestra Señora de La Candelaria, como se bautizó inicialmente a Medellín. “Se le dio ese nombre porque se la escogió como patrona de la ciudad. Está representado por la imagen de la Virgen María que lleva en sus brazos a Cristo, luz del mundo”, detalló el padre Diego Uribe a EL COLOMBIANO años atrás. La Candelaria conserva en su interior algunas obras de arte religioso que datan del siglo XVIII, como el lienzo de la Virgen de La Candelaria que fue un regalo enviado por la reina española Ana María de Austria, con el que buscaba expandir la fe católica a las colonias. Puede leer: Aprecie el arte de Semana Santa: estos son los mejores museos religiosos de Antioquia “La pintura tuvo poco interés hasta que en 1950 el papa Pío XII le concedió la coronación canónica. Literalmente, la pintura fue coronada en La Metropolitana con el oro que las mujeres de alta sociedad de la ciudad recogieron”, según archivos de EL COLOMBIANO. El atrio de esta iglesia ha sido escenario del plantón de las Madres de la Candelaria, familiares de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado del país y que lleva cerca de 27 años continuos de lucha por sus derechos a saber la verdad sobre los desaparecidos. Además de su valor histórico y religioso, se ha convertido en un lugar simbólico para la memoria del Centro y en 1931, cuando se terminó de construir la Basílica Metropolitana, en el Parque Bolívar, esta iglesia pasó a ser Basílica Menor.

Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María

FOTO Camilo Suárez