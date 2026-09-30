Estas son las condiciones de MinJusticia para arrancar piloto de fumigación: “Si no se comprueba con precisión, no hay”

El Gobierno Nacional advirtió que el piloto de aspersión aérea con glufosinato no podrá comenzar si antes no se comprueba el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la Resolución 007.

Así lo señaló el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante el debate de control político en el que se discutió la reanudación de la aspersión aérea contra cultivos de uso ilícito, mediante un plan piloto que está previsto para realizarse en el Putumayo.

Cancino hizo énfasis en que el artículo 5 de la resolución establece una serie de condiciones previas que deben cumplirse antes del inicio material del piloto.

“La Resolución 007 es absolutamente clara en establecer en el artículo 5 las condiciones previas al inicio material del piloto, en literales A hasta la H. Cada uno tiene que ser comprobado con precisión. Si eso no se comprueba con precisión, no hay piloto”, aseguró el ministro.

Según explicó, los diferentes componentes de la resolución requieren la participación y articulación de varias entidades del Estado, entre ellas el Instituto Nacional de Salud, los ministerios de Agricultura, Defensa y Justicia y la Policía.

Cancino señaló además que se han adelantado conversaciones con otros organismos de control y entidades del Estado para abordar el proceso, aunque aclaró que esto no le quita agencia a cada institución que debe actuar dentro de sus competencias.

“Nos hemos sentado también a hablar del tema dentro de lo que se permite, sin que nos inmiscuyamos en nuestras competencias, con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, hasta con la Fiscalía General de la Nación”, indicó.

Uno de los puntos que permanece bajo reserva, según explicó el ministro, está relacionado con parte de la información del proceso. Cancino aseguró que esa restricción también ha sido objeto de discusión dentro del Gobierno.

Y es que justamente esta determinación ha sido fuertemente cuestionada desde el momento en que el Gobierno nacional la dio a conocer.

Además, Cancino determinó que se han sentado “a hablar del tema con la Procuraduría, la Defensoría y hasta la Fiscalía. (...) No estamos buscando una revisión continua que nos guste. No nos vamos a saltar a la comunidad o la consulta previa”, declaró.