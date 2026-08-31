Exdirectora del ICBF tenía más de 70 asesores en su despacho y un exfuncionario que ganaba 15 millones era “todero”, según denuncia

La actitud de confrontación entre funcionarios entrantes del gobierno De la Espriella y los que acaban de salir del de Gustavo Petro se ha vuelto habitual. La directora actual del ICBF (Bienestar Familiar), Carolina Restrepo, ha tenido un choque en redes sociales con la anterior, Astrid Cáceres. Todo se debe a una denuncia de Restrepo en la que acusa a Cáceres de tener una supuesta planta mayor a 70 asesores de despacho, sumada a otra cercana a 35.
En ese sentido, la controversia empezó con un trino de Cáceres, señalando supuestos recortes en el nuevo Presupuesto General de la Nación para el ICBF.
“En el presupuesto nuevo recortaron recursos para el ICBF. Las preguntas centrales: ¿está en riesgo la continuidad de la vinculación laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutos propuesto en el artículo 68 de la reforma laboral?, ¿está en riesgo el subsidio de sustitución pensional de ex madres comunitarias y su ampliación?, ¿qué exactamente se recorta cuando se recorta a lo social?”, escribió Cáceres en su cuenta de X.
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