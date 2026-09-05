¡Atención! Incendio en Sabaneta, hay cierres viales

Un nuevo incendio se registró en el Valle de Aburrá, esta vez al sur, en el municipio de Sabaneta, en el sector conocido como Las Bodegas, la noche del sábado.

Lea también: Los Conejos provocaron gran incendio en el centro de Medellín para frustrar operativo: así se movía esta banda

La conflagración se presentó en inmediaciones de la carrera 48 con calle 78C Sur. Según el reporte de la alcaldía, los bomberos del municipio ya se encuentran atendiendo la emergencia.

“A esta hora nuestra Cuerpo de Bomberos Voluntarios atiende incendio en el sector Las Bodegas. Bomberos y movilidad mantienen control y cierres en el sector Oxford. Cierra total de la manzana Oxford a canchas Atanasio. ¡Recomendamos tomar vías alternas!”, comunicó la alcaldía a través de su cuenta de X.

Imágenes compartidas por vecinos del sector, dan cuenta del despliegue de los organismos de socorro, que trabajan para controlar las llamas en el lugar y así evitar que alcancen otras estructuras del sector. El cuerpo de Bomberos de Sabaneta atiende la emergencia con apoyo de Bomberos de Itagui y La Estrella.