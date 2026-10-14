Ataque del ELN en San José del Palmar, Chocó, dejó 9 militares heridos; esto se sabe

La Décima Quinta Brigada del Ejército informó que sus tropas fueron objeto de un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas de explosivos.

El ataque ocurrió en la tarde de este miércoles, 14 de octubre, en San José de Palmar, en el departamento de Chocó. Este acto terrorista dejó 9 uniformados heridos y el ataque fue atribuido inicialmente al frente Ernesto Che Guevara, perteneciente al ELN.

La institución dio a conocer que tras lo sucedido, los heridos recibieron los primeros auxilios y el personal fue trasladado a la ciudad de Medellín para recibir atención especializada. Por otra parte, las autoridades no reportan civiles heridos.

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Pese al ataque, el Ejército confirmó que el despliegue de operaciones decisivas en el departamento continuarán con el fin de contrarrestar dichos ataques y proteger a los civiles y las tropas que resultan afectados por las acciones criminales.

Asimismo, las Fuerzas Militares intensificarán las tareas ofensivas para ubicar a los presuntos responsables del ataque con explosivos y reforzarán los diferentes esquemas de seguridad para salvaguardar la vida de la comunidad chocoana.