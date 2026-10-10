Informe revela que cada 20 horas hay un ataque con drones en Colombia; estas son las zonas más afectadas

Samuel Pinzón Barliza Ipuana era soldado del Ejército hasta que un ataque con dron lo mató la semana pasada. Su caso es uno de los 716 que se han presentado en Colombia desde 2023, de los que 318 han sido este año. En otras palabras, cada 20 horas se registra un ataque con drones en Colombia, según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Según la Novena Brigada, el ataque que le quitó la vida a Pinzón Barliza Ipuana fue ejecutado por integrantes del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc comandada por “Iván Mordisco”.
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De acuerdo con la FIP, el 71 % de los hechos se concentra en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. El 95 % se atribuye a dos organizaciones: el EMC, responsable del ataque mencionado, con un 72 %, y el ELN con un 23 %.
Desde 2024, los drones han afectado a 487 personas. Entre los civiles hay 55 heridos y 6 muertos; en la Fuerza Pública son 401 y 25, respectivamente.