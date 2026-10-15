Ataque armado en una escuela de Oregón, EE. UU., dejó a tres niños muertos: un vecino abatió al joven tirador

Tres niños y un profesor murieron este jueves 15 de octubre durante un ataque en una escuela primaria del estado de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos, y el presunto agresor de 16 años fue abatido por un vecino del lugar, informó la policía.
Los niños tenían “cinco, ocho y 11 años”, declaró a los periodistas Mike Krantz, jefe de la Policía de la ciudad de Bend. El sospechoso del tiroteo, al parecer, tenía 16 años y fue baleado por “un vecino que lo vio entrar a la escuela, lo siguió y lo enfrentó”, añadió el oficial.
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