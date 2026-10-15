El “coro duro” de redes sociales que marca quién entra y quién sale del Gobierno De la Espriella

“Si alguien no merece que lo hayamos nombrado, reconocemos nuestro error. Lo desvinculamos como ya he hecho en muchos casos”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella en su alocución de este domingo. No mencionó nombres, pero sus palabras recordaron a algunos funcionarios que han salido por algún tipo de relación con el gobierno de Gustavo Petro, por críticas durante la campaña, por posturas distintas a las del círculo cercano del Gobierno o, incluso, por incompetencia.
Las salidas han tenido un elemento en común: todas han sido celebradas o promovidas de alguna manera por el coro de activistas digitales que acompañan al Gobierno.
Lo hacen desde la campaña, donde la confrontación en redes sociales fue clave para que De la Espriella ganara las elecciones. Ahora en el poder, se han movido para que estos funcionarios que no representen al “coro duro” del Gobierno salgan de allí.
Hay varios de estos nombres que vienen acompañando a De la Espriella desde que se lanzó a la Presidencia. Entre ellos están Santiago Giraldo, Vanesa Corena, Miguel Zárate o Liliana Castaño, que se mueven principalmente en la red social X.
Hay otro, Mauricio Matri, que fue candidato a la Cámara de Santander por el Centro Democrático. Pero cuando Paloma Valencia perdió en la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, montó foto haciendo el saludo marcial con el que el actual jefe de Estado hizo campaña. Desde eso, sus perfiles en redes sociales se han vuelto parecidos a los de los demás activistas, con material abundante a favor de De la Espriella en el que la estética se basa, primordialmente, en creaciones con inteligencia artificial.
Ahora bien, no es tan sencillo que solo queden “abelardistas” en el Gobierno, por más de que los activistas señalen a quienes no lo son. Ricardo Ruiz, politólogo y analista, dijo a EL COLOMBIANO que “los nombramientos se caen porque el Gobierno depende de su base digital, no de los influenciadores como tal. Es un coro donde pocos marcan la línea y muchos la repiten, y un coro solo sirve si canta lo mismo. Por eso quien desafina amenaza el activo, y los que marcan la línea terminan con poder de veto”.
El problema, agrega el analista, “es que el material para acusar sobra”, ya que varios funcionarios tienen el paso por otros gobiernos en su trayectoria, incluido el de Petro.
“El 77% de los contratistas de este Gobierno ya había contratado con el Estado, y el 76% lo hizo con Petro. Pasar por varios gobiernos es lo normal, así que casi cualquier hoja de vida tiene un ‘antecedente petrista’ a un clic. Esa vara no la pasa casi nadie, y por eso funciona como arma y no como criterio a la hora de elegir quienes hacen parte del gobierno. El costo es que el Gobierno se queda con cada vez menos técnicos con experiencia y le entrega la potestad de nombrar a cuentas que no le responden a nadie”, concluye, con base en un análisis de datos del SECOP, el sistema de contratación pública.
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