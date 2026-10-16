Ataque con drones contra la Policía y Alcaldía de Teruel, en Huila, deja policía herido y causa pánico en la población

Un atentado con drones cargados de explosivos sacudió al municipio de Teruel, en el departamento del Huila. Este ataque armado fue dirigido contra las instalaciones donde operan de manera conjunta la estación de Policía local y la Alcaldía Municipal.
Según informes preliminares, este viernes, 16 de octubre, se registraron entre cuatro y cinco detonaciones provocadas por artefactos lanzados desde aeronaves no tripuladas, mientras que al menos un dispositivo adicional no logró detonar.
La Policía confirmó en un comunicado que hay un uniformado herido. Además, las explosiones causaron severas averías en las paredes, techos y ventanas del palacio municipal.