Ataque terrorista en Huila: tecnología antidron frustró atentado contra tropas del Ejército

El Ejército Nacional denunció un ataque con drones contra soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, perteneciente a la Novena Brigada, mientras realizaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda Gallego, municipio de La Plata (Huila).
Según la institución, las aeronaves no tripuladas lanzaron dos granadas contra las tropas. La amenaza fue detectada mediante equipos antidron UAS Detector, lo que permitió a los uniformados activar las medidas de protección y responder oportunamente.