Ataque armado a estación de Policía en Cúcuta dejó un uniformado muerto y otro herido

Un policía murió y otro resultó herido este martes, en un ataque contra la estación del corregimiento de Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Según el reporte preliminar, hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra los uniformados. La víctima fatal fue identificada como Luis Alfredo Montero Angarita, mientras que Jesús Andrey Meneses Rodríguez sufrió lesiones en las extremidades inferiores. Este sería el tercer ataque de este tipo en menos de 36 horas en la ciudad.