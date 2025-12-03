x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ataque armado a estación de Policía en Cúcuta dejó un uniformado muerto y otro herido

El ataque ocurrió en zona rural de Cúcuta y las autoridades indagan la participación de estructuras con presencia en el área.

  • Luis Alfredo Montero Angarita, el patrullero asesinado en la noche del martes 2 de diciembre. FOTO: REDES SOCIALES / X
    Luis Alfredo Montero Angarita, el patrullero asesinado en la noche del martes 2 de diciembre. FOTO: REDES SOCIALES / X
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un policía murió y otro resultó herido este martes, en un ataque contra la estación del corregimiento de Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Según el reporte preliminar, hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra los uniformados. La víctima fatal fue identificada como Luis Alfredo Montero Angarita, mientras que Jesús Andrey Meneses Rodríguez sufrió lesiones en las extremidades inferiores. Este sería el tercer ataque de este tipo en menos de 36 horas en la ciudad.

Noticia en desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida