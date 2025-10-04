Atacan a dragoneante del Inpec en Armenia: van tres atentados en 48 horas en el país

La grave ola de violencia contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sumó un nuevo capítulo en el Eje Cafetero. En la tarde de este sábado 4 de octubre un dragoneante del Inpec fue víctima de un ataque armado en Armenia, Quindío.
El atentado ocurrió cerca de la cárcel San Bernardo. El funcionario se desplazaba en su vehículo particular, una camioneta Tracker de color blanco con placas HRO679, cuando fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego contra él.
El vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala. Aunque el dragoneante fue impactado, afortunadamente resultó con lesiones leves causadas por esquirlas de vidrio. Fue trasladado a un centro asistencial donde, según los reportes, permanece fuera de peligro. El funcionario hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo de Armenia desde hace aproximadamente dos años.