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Atentado en Cauca: disidencias usaron volqueta con explosivos cerca de más de 300 civiles para atacar base militar

Aunque el ataque dejó un saldo sin heridos ni daños a la base, el estallido de dos de las cargas puso en riesgo directo a más de 300 habitantes del barrio El Porvenir de Miranda.

  • FOTO: Cortesía redes sociales @yacelacanto
    FOTO: Cortesía redes sociales @yacelacanto
El Colombiano
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hace 4 minutos
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La mañana de este jueves 8 de octubre en el barrio El Porvenir del municipio de Miranda, Cauca, terminó siendo afectada al encontrar una volqueta abandonada con varios explosivos en su interior, en lo que sería un nuevo intento de atentado contra las autoridades.

El vehículo de carga pesada no transportaba arena ni material de construcción: en su interior guardaba ocho artefactos explosivos tipo cilindro dirigidos contra las instalaciones del Batallón de Montaña n.º 8, perteneciente a la Brigada 29 del Ejército Nacional.

Según el informe preliminar de las autoridades, la volqueta habría sido transformada en una “plataforma de terror urbano” por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, y puso en riesgo inminente a más de 300 personas que transitaban y habitan en el sector.

Ocho cilindros y dos detonaciones en zona urbana

Los presuntos autores del ataque avanzaron en la volqueta acondicionada hasta quedar a poca distancia de la unidad militar. Al percatarse de la presencia de las tropas, los sospechosos abandonaron el automotor e iniciaron la huida.

Minutos después, dos de los ocho elementos explosivos fueron activados de manera remota. Aunque las cargas se encontraban posicionadas en la parte externa del cerramiento castrense, la onda expansiva y la potencia de la carga generaron una inmediata situación de peligro para los civiles de la zona.

A pesar de la severidad del atentado, la institución militar confirmó que no se registraron soldados heridos ni daños materiales a la infraestructura de la base.

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