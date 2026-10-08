Atentado en Cauca: disidencias usaron volqueta con explosivos cerca de más de 300 civiles para atacar base militar

La mañana de este jueves 8 de octubre en el barrio El Porvenir del municipio de Miranda, Cauca, terminó siendo afectada al encontrar una volqueta abandonada con varios explosivos en su interior, en lo que sería un nuevo intento de atentado contra las autoridades.

El vehículo de carga pesada no transportaba arena ni material de construcción: en su interior guardaba ocho artefactos explosivos tipo cilindro dirigidos contra las instalaciones del Batallón de Montaña n.º 8, perteneciente a la Brigada 29 del Ejército Nacional.

Según el informe preliminar de las autoridades, la volqueta habría sido transformada en una “plataforma de terror urbano” por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, y puso en riesgo inminente a más de 300 personas que transitaban y habitan en el sector.