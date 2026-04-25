Atentado con explosivos en la vía Panamericana: hay 14 muertos y más de 38 heridos

Un ataque con explosivos este sábado dejó 14 muertos y más de 38 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador de la región de Cauca.

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La explosión en medio de la vía impactó en varios vehículos. Desde ayer se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Según información recogida por El País, el medio de la región, tras el atentado, la ciudad de Popayán quedó completamente incomunicada con Cali. Al parecer, antes de activar las detonaciones, disidentes de las Farc cerraron la vía atravesando varios vehículos.

“Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Señaló que, además de este atentado en El Túnel, en las últimas horas también se han registrado acciones violentas en El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

“Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad, seguimos atendiendo la situación desde nuestra Secretaría de Salud. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias; esta es una tragedia que enluta profundamente y llena de dolor a nuestro pueblo. Asimismo, evidenciamos una afectación muy grave a la infraestructura vial del departamento, especialmente sobre la vía Panamericana”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

El pasado viernes ocurrieron otros dos atentados con explosivos en el vecino departamento del Valle del Cauca. El primero en Cali, en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército, y el segundo en Palmira, en las instalaciones del batallón Codazzi.

“Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”, afirmó entonces la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Entre 2022 y 2026 se han registrado al menos 28 atentados en Cali, Jamundí y alrededores, ejecutados principalmente mediante motos bomba, carros bomba, camiones cargados con explosivos, granadas y ataques con drones, que han dejado un saldo de al menos 11 personas muertas —entre civiles y miembros de la fuerza pública— y más de 150 personas heridas, además de cientos de familias afectadas por daños materiales en viviendas, infraestructura y establecimientos comerciales.

Durante un consejo extraordinario, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques. Además anunció una millonaria recompensa de hasta $5.000 millones de pesos por información que lleve a la captura de alias ‘Marlon’, jefe de las disidencias del sur occidente y de alias ‘Iván Mordisco’, causante de los atentados terroristas en el Valle y el Cauca.

“Esta es un muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente ‘alias Marlon’”, dijo Pedro Sánchez.