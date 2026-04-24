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Video capta explosión de carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha

Según el alcalde de Cali, ya son ocho los atentados con explosivos registrados en menos de dos años en la ciudad, mientras que la Gobernación del Valle elevó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita dar con los responsables.

  • El video de seguridad captó el momento en que un hombre desciende de un bus cargado con explosivos segundos antes de la detonación. Foto: tomada de redes sociales
    El video de seguridad captó el momento en que un hombre desciende de un bus cargado con explosivos segundos antes de la detonación. Foto: tomada de redes sociales
  • Carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha. Foto: tomada de redes sociales
    Carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha. Foto: tomada de redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Se ha conocido un video de cámaras de seguridad que registra el momento exacto del atentado terrorista ocurrido en la mañana del 24 de abril, en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali.

En las imágenes se observa un vehículo tipo bus de servicio público circulando por una vía cercana al Batallón de Infantería No. 8 “Pichincha”. El automotor avanza con normalidad hasta detenerse por unos segundos en el sector. En ese instante, se ve a un hombre vestido de negro descender del vehículo y alejarse rápidamente, justo antes de que ocurra la detonación.

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Carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha. Foto: tomada de redes sociales
Carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha. Foto: tomada de redes sociales

Segundos después de su descenso, se produce una fuerte explosión en la vía pública. El estallido genera una onda expansiva del fuego que afecta viviendas y edificaciones cercanas, provocando pánico entre los habitantes del sector. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo habría sido acondicionado en su interior con estructuras tipo rampa, presuntamente utilizadas para el lanzamiento artesanal de cilindros bomba. Se señala, que desde el automotor habrían sido disparados al menos dos de estos artefactos hacia instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército antes de la explosión final, que dejó el bus envuelto en llamas.

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Aunque inicialmente el Ejército informó que no se registraron militares ni civiles heridos, versiones posteriores indican que al menos una persona habría resultado lesionada y que también se presentaron daños materiales en la zona afectada.

Las autoridades atribuyen este hecho al frente ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. En respuesta, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle anunciaron inicialmente una recompensa conjunta de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables.

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El video de seguridad se ha convertido en una pieza importante dentro de la investigación, ya que podría ayudar a establecer la ruta del vehículo y la identidad del hombre que descendió antes de la explosión. A este atentado, se suma a una serie de hechos violentos en la ciudad. Según la Alcaldía de Cali, ya son ocho los ataques con explosivos registrados en menos de dos años, lo que ha generado preocupación en los caleños por la reiteración de estos ataques terroristas.

El alcalde Alejandro Eder confirmó además que sostuvo comunicación con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y que se acordó la realización de un consejo de seguridad con la presencia del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para analizar la situación de orden público que atraviesa la ciudad.

Por otra parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, también se pronunció en la tarde de este viernes tras el atentado contra el Batallón de la Tercera Brigada, luego de la realización de un Consejo de Seguridad Extraordinario, aseguró que las autoridades actuaron de manera inmediata y coordinada, y advirtió que Cali ha sido víctima del terrorismo, por lo que insistió en que no habrá retrocesos en la lucha contra la criminalidad.

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Dentro de las medidas anunciadas por el Consejo de Seguridad Extraordinario, se encuentra el refuerzo de la presencia institucional en puntos estratégicos, con el fortalecimiento de estaciones y unidades del Ejército Nacional de Colombia, la Policía Metropolitana de Cali y el Departamento de Policía del Valle.

Asimismo, se ordenó intensificar los controles conjuntos de la Fuerza Pública en Cali, con el objetivo de aumentar la seguridad y generar mayor percepción de protección en la ciudadanía. También se anunció el incremento de la recompensa conjunta entre la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, que ahora asciende a $200 millones, por información que permita identificar al conductor del vehículo y a los responsables del ataque.

Otra de las decisiones incluye la inversión en tecnología para fortalecer las capacidades operativas y de control de las autoridades en el territorio. La gobernadora, hizo un llamado al Gobierno Nacional, reiterando la necesidad de una presencia más activa y de una operación especial más contundente para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en el sur del Valle y el norte del Cauca, actividades que, según señaló, alimentan la criminalidad en la región.

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