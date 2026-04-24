Video capta explosión de carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha

Se ha conocido un video de cámaras de seguridad que registra el momento exacto del atentado terrorista ocurrido en la mañana del 24 de abril, en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali.
En las imágenes se observa un vehículo tipo bus de servicio público circulando por una vía cercana al Batallón de Infantería No. 8 “Pichincha”. El automotor avanza con normalidad hasta detenerse por unos segundos en el sector. En ese instante, se ve a un hombre vestido de negro descender del vehículo y alejarse rápidamente, justo antes de que ocurra la detonación.
Entérese: Atención: Atentaron contra un batallón en Cali con explosivos lanzados desde un bus