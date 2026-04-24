Video capta explosión de carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha

Se ha conocido un video de cámaras de seguridad que registra el momento exacto del atentado terrorista ocurrido en la mañana del 24 de abril, en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali. En las imágenes se observa un vehículo tipo bus de servicio público circulando por una vía cercana al Batallón de Infantería No. 8 “Pichincha”. El automotor avanza con normalidad hasta detenerse por unos segundos en el sector. En ese instante, se ve a un hombre vestido de negro descender del vehículo y alejarse rápidamente, justo antes de que ocurra la detonación. Entérese: Atención: Atentaron contra un batallón en Cali con explosivos lanzados desde un bus

Carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha. Foto: tomada de redes sociales

Segundos después de su descenso, se produce una fuerte explosión en la vía pública. El estallido genera una onda expansiva del fuego que afecta viviendas y edificaciones cercanas, provocando pánico entre los habitantes del sector. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo habría sido acondicionado en su interior con estructuras tipo rampa, presuntamente utilizadas para el lanzamiento artesanal de cilindros bomba. Se señala, que desde el automotor habrían sido disparados al menos dos de estos artefactos hacia instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército antes de la explosión final, que dejó el bus envuelto en llamas. Lea también: Pánico en Bogotá: hombres en moto atacaron vehículo de candidata a la Contraloría

Aunque inicialmente el Ejército informó que no se registraron militares ni civiles heridos, versiones posteriores indican que al menos una persona habría resultado lesionada y que también se presentaron daños materiales en la zona afectada. Las autoridades atribuyen este hecho al frente ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. En respuesta, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle anunciaron inicialmente una recompensa conjunta de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables. Le puede interesar: Al menos 11 alcaldes de capitales han sido amenazados de muerte, ¿se reforzará su seguridad?

El video de seguridad se ha convertido en una pieza importante dentro de la investigación, ya que podría ayudar a establecer la ruta del vehículo y la identidad del hombre que descendió antes de la explosión. A este atentado, se suma a una serie de hechos violentos en la ciudad. Según la Alcaldía de Cali, ya son ocho los ataques con explosivos registrados en menos de dos años, lo que ha generado preocupación en los caleños por la reiteración de estos ataques terroristas. El alcalde Alejandro Eder confirmó además que sostuvo comunicación con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y que se acordó la realización de un consejo de seguridad con la presencia del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para analizar la situación de orden público que atraviesa la ciudad.

Por otra parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, también se pronunció en la tarde de este viernes tras el atentado contra el Batallón de la Tercera Brigada, luego de la realización de un Consejo de Seguridad Extraordinario, aseguró que las autoridades actuaron de manera inmediata y coordinada, y advirtió que Cali ha sido víctima del terrorismo, por lo que insistió en que no habrá retrocesos en la lucha contra la criminalidad. Conozca: Las víctimas de confinamiento por culpa del conflicto armado aumentaron un 63% en Colombia Dentro de las medidas anunciadas por el Consejo de Seguridad Extraordinario, se encuentra el refuerzo de la presencia institucional en puntos estratégicos, con el fortalecimiento de estaciones y unidades del Ejército Nacional de Colombia, la Policía Metropolitana de Cali y el Departamento de Policía del Valle.