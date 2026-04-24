Disidencias de ‘Iván Mordisco’ se ensañan con Cali: En cuatro años van 28 atentados que dejaron 11 muertos y 150 heridos

La estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, ha intensificado sus acciones violentas en Cali y sus alrededores. El ataque más reciente se registró este viernes hacia las 10:35 de la mañana, cuando fue detonado un bus cargado con explosivos frente al Batallón Pichincha, sede de la Tercera División del Ejército. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que, tras un consejo de seguridad extraordinario, se decidió incrementar la recompensa hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado ocurrido en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en el sur de la ciudad, en especial el conductor del vehículo involucrado. La decisión se conoció pocas horas después del ataque que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital del Valle del Cauca. La Fiscalía en Cali habla de dos transeúntes lesionados. Lea también: Atención: Atentaron contra un batallón en Cali con explosivos lanzados desde un bus El Ejército señaló este viernes al frente Jaime Martínez como presunto responsable del ataque con una buseta cargada de cilindros explosivos contra el Cantón Militar Pichincha, perteneciente a la Tercera Brigada en Cali. Esta estructura haría parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC liderada por Néstor Vera Fernández, conocido como alias ‘Iván Mordisco’. El frente Jaime Martínez, según la fuente militar, estaría comandada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon. “Primero se tiene que adelantar la investigación, pero en Cali, como sabemos, desde el año pasado se han ensañado los terroristas con golpear la ciudad. Por ello es posible que los responsables sean las disidencias de las Farc, del frente Jaime Martínez, por la modalidad”, afirmó el alcalde Eder.

El mandatario sustentó su hipótesis en el patrón del ataque, que —según explicó— coincide con métodos utilizados previamente por esa estructura armada en la región. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Bombas, cocaína y oro ilícito: los males que rodean a Cali

’Motobombas’ y carros con explosivos, el blanco contra Cali

Entre 2022 y 2026 se han registrado al menos 28 atentados en Cali, Jamundí y alrededores ejecutados principalmente mediante motos bomba, carros bomba, camiones cargados con explosivos, granadas y ataques con drones. No se pierda: Pese a terrorismo en Amalfi y Cali no cambia política de “paz total” Estos hechos violentos, de acuerdo con información consolidada por autoridades, han dejado un saldo de al menos 11 personas muertas —entre civiles y miembros de la fuerza pública— y más de 150 personas heridas, además de cientos de familias afectadas por daños materiales en viviendas, infraestructura y establecimientos comerciales. Dos de los atentados más graves, ocurridos el 10 de junio y el 21 de agosto de 2025, causaron la muerte de nueve civiles, mientras que otras dos víctimas fueron policías atacados en diciembre de ese mismo año. El primer hecho relevante de esta serie ocurrió el 28 de enero de 2022 en Cali, a la altura del edificio de Comfandi El Prado, donde una granada fue lanzada contra uniformados que realizaban labores de vigilancia. El ataque dejó heridos a dos policías y un paramédico, en un contexto marcado por las tensiones de seguridad posteriores al paro nacional. Le puede interesar: Terror y destrucción en Cali: estas son las imágenes del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez. Ese mismo año, el 21 de diciembre de 2022, un carro bomba explotó en la vía entre Jamundí y Potrerito, muy cerca de Cali, incrementando la preocupación por la escalada violenta en la región. En 2023, la situación se intensificó. Entre el 19 y el 20 de julio se registraron tres ataques con granadas y explosivos en distintos puntos de Cali, que dejaron un muerto y diez heridos. Días después, el 29 de julio, se produjeron dos atentados contra la fuerza pública, uno de ellos contra el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón, donde no hubo policías heridos, pero sí resultaron afectados animales que acompañaban a los uniformados. No se pierda: Video | Así era el otro camión cargado con explosivos que lograron frenar para que no estallara en Cali Posteriormente, el 20 y el 22 de septiembre, dos carros bomba explotaron cerca de subestaciones en los corregimientos de Timba y Potrerito, dejando al menos diez personas heridas. En 2024, los ataques continuaron con un atentado el 4 de abril en Cali, cuando un camión bomba explotó cerca de la Tercera Brigada en el barrio Meléndez. Aunque no hubo víctimas, el hecho generó gran temor entre los habitantes. Ese mismo mes también se reportó un ataque contra la estación de Policía en el corregimiento de Robles, en Jamundí, atribuido a las disidencias del frente ‘Jaime Martínez’. Posteriormente, el 20 de mayo de 2024, una moto bomba en Jamundí dejó heridos a tres niños y dos policías. Lea también: Fiscalía ya imputó a los dos señalados disidentes de detonar el camión bomba en Cali La violencia persistió en junio de 2024. El día 12, una moto bomba explotó en el centro de Jamundí, cerca de una entidad bancaria, dejando seis heridos. Entre ellos se encontraba Rafael González, un ciudadano venezolano que trabajaba como cuidador de motos y vendedor ambulante, quien falleció semanas después a causa de la gravedad de sus heridas. Este atentado ocurrió apenas cinco días después de otro ataque con carro bomba contra la fuerza pública en el corregimiento de Robles, lo que evidencia la continuidad y sistematicidad de estos hechos violentos en la región.

Los atentados en 2025