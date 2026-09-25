Atlético Nacional celebró sus 79 años entre leyendas, memoria y hermandad

Hay cumpleaños que se celebran con velas, brindis y abrazos. Y hay otros que se convierten en una mirada al pasado, un homenaje a quienes dejaron huella y, sobre todo, en una oportunidad para recordar que el fútbol también puede ser un lugar para encontrarse como seres humanos.

Así celebró Atlético Nacional sus 79 años.

En una ceremonia cargada de emociones, el club verdolaga nombró como nuevas leyendas a dos hombres que hacen parte de su historia: Jorge Hugo “la Chancha” Fernández y Oswaldo Juan Zubeldía. Dos nombres que, desde este día, tienen un lugar todavía más especial en la memoria de la institución.

El doctor Antonio José Ardila fue el encargado de abrir la ceremonia. Sus palabras marcaron el comienzo de una jornada en la que pasado, presente y futuro se encontraron frente a frente.

Atentos, escuchaban representantes de los medios de comunicación, integrantes de los diferentes planteles de Atlético Nacional y un invitado que le dio un significado aún más profundo a la celebración: Chapecoense, representado por su plantel, el presidente Alex Passos y por Helio Neto, uno de los sobrevivientes de aquella tragedia que hace diez años estremeció al mundo del fútbol.

La memoria también tuvo su espacio. El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, tomó la palabra y recordó a quienes han construido la grandeza del club. Hizo una mención especial a Franco Armani, a quien definió con una frase que resumió su camino con la camiseta verde: “De héroe a leyenda”.

También habló de sus recuerdos familiares y de aquello que su tío le contó sobre la Chancha Fernández y Zubeldía, conectando las historias personales con la memoria colectiva de una institución que se ha construido durante décadas.

Pero el cumpleaños no fue solamente una mirada hacia atrás. Arango habló del futuro de Nacional y de los proyectos que hacen parte de la hoja de ruta del club: la sede, la cantera, la marca propia de indumentaria que comenzará en 2027 y la Fundación Atlético Nacional.

Y allí apareció otro número que habla de grandeza, pero de una grandeza distinta: 11 millones de dólares de impacto social, destinados a transformar la vida de niños, jóvenes y sus familias.

Sede, cantera, marca y fundación. El Nacional que recuerda su historia también es el Nacional que piensa en lo que viene.

Pero entonces llegó el momento que cambió el ambiente del auditorio.

En una pantalla comenzaron a aparecer imágenes de una historia que nació del dolor y terminó convirtiéndose en una de las expresiones más conmovedoras de solidaridad que ha dejado el fútbol. Chapecoense y Nacional.

Las imágenes recordaron la hermandad que nació después de la tragedia de 2016. Y tres palabras aparecieron como una especie de declaración de principios: “Gratitud, respeto y hermandad”.

El fútbol dejó de ser competencia. No hubo resultados, camisetas rivales ni estadísticas. Solo memoria.

Después, René Higuita tomó el micrófono. El arquero, uno de los grandes símbolos de la historia verdolaga.

“Es un orgullo pertenecer a Nacional y que me cataloguen como leyenda no tiene palabras”, expresó.

Y luego dejó una reflexión que resumió el verdadero sentido de aquella ceremonia:

“Ser leyenda no es simplemente haber ganado títulos, sino dejando huella. Es defender esta camiseta con el alma y que el fútbol también puede abrazar”.

Higuita volvió entonces a aquel día de hace diez años. Recordó la tragedia de Chapecoense y lo que significó para todos aquellos que vivieron uno de los momentos más dolorosos de la historia reciente del fútbol.

“Ese día entendimos que había que dejar de lado la competencia para abrazar al ser humano”, dijo.

Y mirando hacia los brasileños presentes en el auditorio, pronunció una frase que tenía más de abrazo que de discurso:

“Quiero decirle a Chapecoense que nunca estuvieron solos, nunca los olvidamos y nunca los vamos a olvidar”.

Pero Higuita también aprovechó el escenario para hablarle a los hinchas de Nacional.

Les pidió dejar atrás la violencia y recordar que, por encima de cualquier camiseta, está la vida.

“La vida vale más que una camiseta. Que nuestras tribunas sean escenarios de orgullo, respeto y convivencia”, manifestó.

Entonces llegó otro de esos instantes que quedan guardados en la memoria.

Alex Passos, presidente de Chapecoense, subió al escenario acompañado por Helio Neto. El auditorio se puso de pie.

No fue necesario explicar el significado de aquel aplauso. Allí estaban, frente a frente, dos instituciones unidas por una historia que comenzó en medio del dolor y que con el paso de los años se transformó en amistad, gratitud y solidaridad.

Atlético Nacional les entregó una placa conmemorativa.

Passos, con humildad, pidió disculpas porque no habla muy bien español. Pero no necesitó demasiadas palabras para transmitir lo que sentía.

Dijo que era un orgullo volver a Medellín. Y recordó que no existe un partido de Chapecoense en el que no aparezca la bandera de Colombia en el estadio.

“Nos une el respeto, el amor y el agradecimiento. Con certeza, esta amistad será eterna. Muchas gracias a todos”, expresó.

Después llegó otro símbolo. Nacional y Chapecoense descubrieron juntos un mural conmemorativo que permanecerá en la sede del club en Guarne.

Una imagen para que las nuevas generaciones conozcan una historia que no nació en un campo de juego, sino en uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar el deporte.

Una historia que habla de solidaridad. De memoria. De humanidad.

Y finalmente, la ceremonia regresó al motivo que había reunido a todos: los 79 años de Atlético Nacional.

El club celebró su cumpleaños homenajeando a sus leyendas, recordando a sus amigos, reconociendo a quienes han construido su historia y presentando los proyectos con los que pretende seguir escribiéndola.

Porque la grandeza de un club no se mide solamente por sus trofeos. También está en las personas que dejaron una huella, en las historias que se niegan a ser olvidadas y en la capacidad de convertir un momento de dolor en un vínculo eterno.

Nacional cumplió 79 años. Y los celebró como se celebran las historias que verdaderamente importan: mirando hacia atrás con gratitud, viviendo el presente con orgullo y mirando hacia adelante con la ilusión de seguir haciendo historia.

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