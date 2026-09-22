Once de los 20 arqueros titulares de la Liga Betplay son extranjeros

En la primera división del fútbol colombiano, 11 de los 20 equipos que están en la Liga tienen un arquero extranjero como titular. De los 10 primeros lugares, ocho son escuadras con un guardavallas del exterior, algo que deja un mensaje claro: el de afuera da la seguridad que quizá el criollo no brinda. Las características de los porteros cambian, y también las aspiraciones de cada club. No obstante, en equipos de primer nivel como Nacional, América, DIM o Millonarios, pasando por elencos de una exigencia media como lo son Bucaramanga o Inter de Bogotá y llegando a los que pelean por mantener su lugar en la primera división como Cúcuta, tienen bajo los tres palos a un hombre nacido fuera de Colombia. Para comprender un poco más por qué los extranjeros se adueñaron de los pórticos de nuestro país, EL COLOMBIANO habló con el director técnico antioqueño, Miguel Cadavid. “Últimamente, es muy poca la renovación de porteros colombianos en el fútbol profesional. Los que hay son maduros como Andrés Mosquera Marmolejo o Aldair Quintana, quien se fue para el extranjero. Los jóvenes buenos se van en su mayoría para otras ligas. Es algo que sucede también en las ligas mayores”, afirmó Cadavid.

El plus de la experiencia

Arqueros que vienen a Colombia o vuelven, como es el caso de Franco Armani, destacan por su liderazgo dentro del camerino y su capacidad resolutiva en momentos de alta tensión.

“Aportan mucho en la ascendencia y credibilidad que tienen en el grupo. Son arqueros que dan garantías”, puntualizó el técnico paisa. Así como “El Pulpo” suma en Nacional, lo hace también en Internacional de Bogotá Wuilker Faríñez (Venezuela) y en el Deportivo Cali el peruano Pedro Gallese, dos guardametas que son habituales con los equipos nacionales de sus países. Otros que aportan experiencia sin necesidad de ser seleccionados con su país son Javier Burrai en Millonarios o William Barlasina en Fortaleza Fútbol Club. El guardameta “embajador” jugó varias veces la Copa Libertadores con el Barcelona de Guayaquil.

Gustan por país

Todo parece indicar que en el Junior de Barranquilla su directiva e hinchada se enamoraron de los arqueros de un país: Uruguay. Los porteros charrúas en Barranquilla son de larga data, desde Lorenzo Carrabs en la década de 1980, pasando por Mario Sebastián Viera (actual entrenador y máximo ganador del club) y Santiago Mele, hasta llegar a Mauro Silveira, el guardián del arco en el bicampeonato (2025-2 y 2026-1). Otro caso semejante es el de los brasileños en el América de Cali. Los guardametas del país pentacampeón del mundo son apreciados en La Mecha. Antes salieron campeones con Neto Volpi en el 2019 y ahora le dan la confianza a Jean Fernandes, un arquero de 30 años con gran experiencia suramericana.

Tolima tiene 2 extranjeros

El Deportes Tolima consiguió a inicios de la década pasada a Anthony y Joel Silva, dos guardametas paraguayos que brindaron seguridad en el pórtico “Pijao”. En el presente, el cuadro tolimense tiene a dos porteros extranjeros como los dueños de su arco. El “Vinotinto y Oro” confía hoy en el mexicano Miguel Ortega, quien jugó con Llaneros el semestre pasado y ya lleva 10 atajadas con el equipo del Manuel Murillo Toro. El otro portero es el brasileño, exjugador del América de Cali, Neto Volpi, quien se ganó el cariño en Ibagué rápidamente. “Los equipos lo hacen por continuismo, algunos tuvieron unos muy buenos y siguen por esa línea”, explicó Miguel Cadavid sobre los elencos que gustan de tener a guardametas de afuera año tras año.

El dilema de Amaranto

El único arquero extranjero de la primera división que alterna la titularidad es Salvador Ichazo. El uruguayo disputó 3 partidos por liga este semestre, en los cuales encajó cinco goles, algo que lo complica a él a la hora de consolidarse como titular en el DIM por encima de Eder Chaux. Lo cierto es que a Luis Amaranto Perea, entrenador del equipo, aún no se le ve decidido por uno de los dos como guardameta titular indiscutido. “Perea tiene las mismas dudas que tenemos todos. Ningún arquero marcó la directriz. Aún nadie se convence de quien es el titular del DIM”, dijo Cadavid en relación con el arco del Poderoso.

Fiermarín es de selección

¿Se puede ir a la Selección de Uruguay estando en un club como Atlético Bucaramanga? La respuesta es sí. El arquero de 28 años del cuadro leopardo, Cristopher Fiermarín, es uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano desde su estadía por el Deportes Tolima. Este golero jugará la próxima fecha FIFA con Uruguay ante Japón (24 de septiembre), Corea del Sur (28 de septiembre) e India (6 de octubre). Fiermarín fue tomado en cuenta por el técnico charrúa Diego Forlán, aunque en el pasado Marcelo Bielsa también lo citó en una ocasión. Así como Fiermarín, otra figura en un club de menor tamaño es el argentino Federico Abadía, quien lleva 43 atajadas en 11 fechas con el Cúcuta Deportivo, siendo así el de mayor registro en el torneo. Lea también: El Brasileirao recortará los cupos para los jugadores extranjeros, ¿cómo afecta esto a los colombianos? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: