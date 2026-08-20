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Simón García entra en el radar internacional: interés del Alavés por el defensor de Nacional

Simón García despierta interés en Europa: el Alavés de España sigue de cerca al joven defensor de Atlético Nacional.

  • Simón García ha sido el elegido por Lucas González para que haga pareja con William Tesillo en los últimos compromisos de Nacional. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Simón García ha sido el elegido por Lucas González para que haga pareja con William Tesillo en los últimos compromisos de Nacional. FOTO: Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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El buen momento de los jóvenes talentos de Atlético Nacional comienza a despertar interés fuera de Colombia. Esta vez, el protagonista es Simón García, defensor que ha llamado la atención de clubes internacionales y que ya aparece en el radar del fútbol español.

El interés llega desde España, donde el Deportivo Alavés tendría en la mira al zaguero del conjunto verdolaga. Por ahora, se trata de un seguimiento y no existe una oferta oficial por el futbolista, por lo que cualquier posibilidad de negociación todavía está en una etapa inicial.

García, una de las apuestas jóvenes de Atlético Nacional, ha venido ganando espacio y experiencia en el equipo antioqueño. Sus condiciones y proyección han provocado que desde Europa comiencen a observar con mayor atención su evolución.

Para Nacional, el interés del Alavés representa una señal positiva del trabajo que se viene realizando con sus futbolistas jóvenes. Al mismo tiempo, abre la puerta a una eventual negociación si el club español decide avanzar y presentar una propuesta formal.

Por ahora, el futuro de García permanece ligado al conjunto verdolaga. No hay oferta oficial ni negociación cerrada, pero el interés desde España confirma que su nombre comienza a ganar espacio en el mercado internacional.

El Alavés ya preguntó por sus condiciones y Atlético Nacional está atento. Si el seguimiento se transforma en una propuesta concreta, el defensor podría convertirse en otro de los jóvenes verdolagas que despiertan interés en el fútbol europeo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué club europeo está interesado en Simón García?
El Alavés de España ha mostrado interés en el joven defensor de Atlético Nacional y está siguiendo de cerca su situación.
¿Existe una oferta oficial por el jugador?
No. Por ahora solo hay interés y seguimiento, pero todavía no se ha presentado una propuesta oficial por Simón García.
¿Qué significa este interés para Atlético Nacional?
Es una señal positiva sobre la proyección del defensor y podría abrir la puerta a una futura negociación si el Alavés decide avanzar formalmente.
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