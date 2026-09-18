Nacional le dice adiós a Nike y va por un negocio que puede mover más de $60.000 millones

Atlético Nacional se prepara para cambiar de camiseta y, sobre todo, de modelo de negocio. La relación con Nike llegará a su fin el próximo 31 de diciembre y, a partir de 2027, el club implementará una marca propia para manejar su indumentaria. La decisión representa un cambio clave para una institución que durante años ha trabajado con una de las compañías deportivas más reconocidas del mundo. Sin embargo, para el club no se trata simplemente de terminar un vínculo comercial, sino de buscar una mayor participación en un negocio que mueve cifras importantes alrededor de su enorme masa de seguidores. En diálogo con este diario, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, explicó que la iniciativa no debe interpretarse como una ruptura con Nike, sino como una apuesta por la industria colombiana. “Si podemos reducir costos en la producción seguramente se lo trasladaremos también a nuestros hinchas”, señaló Arango.

La idea del club es aprovechar la capacidad de la industria nacional de textiles y confecciones para producir directamente su indumentaria y, al mismo tiempo, tener un mayor control sobre el negocio. Uno de los principales cambios estará en el reparto de los ingresos. De acuerdo con la información reportada sobre el actual acuerdo comercial, Nike recibe el 78 % del valor de venta de cada camiseta, mientras Atlético Nacional obtiene el 22 %. Con la marca propia, el club buscará quedarse con el 100 % de la participación correspondiente a la comercialización de sus productos, aunque eso no significa que el 100 % del precio que paga el hincha se convierta automáticamente en utilidad para Nacional. La producción, distribución, logística, comercialización, impuestos y otros costos seguirán existiendo. Precisamente por eso, la apuesta va más allá de fabricar una camiseta con un nuevo logo. Nacional tendrá que asumir buena parte de las responsabilidades que antes estaban en manos de su socio comercial.

Un dato relevador Para dimensionar lo que está en juego, existe un dato revelador. En 2025, Atlético Nacional proyectó vender alrededor de 150.000 camisetas. Si todas esas unidades hubieran correspondido a la camiseta de adulto y se hubieran vendido al precio oficial de lanzamiento de $404.950, la facturación bruta habría alcanzado los $60.742 millones. Pero esa cifra debe entenderse como una estimación de facturación bruta, no como dinero que haya ingresado directamente a las cuentas del club. No todas las camisetas tienen el mismo precio, existen versiones infantiles, descuentos, promociones y diferentes canales de comercialización. Además, bajo el modelo actual, Nacional comparte los ingresos con Nike y con los demás actores involucrados en la cadena. Por eso, tomando distintos precios promedio de venta, el escenario podría moverse entre los $45.000 millones y los $60.742 millones. Si el precio promedio fuera de $404.950, la facturación alcanzaría los $60.742 millones. Con un precio promedio de $350.000, sería de $52.500 millones; si se ubicara en $325.000, llegaría a $48.750 millones; y con un precio promedio de $300.000, alcanzaría los $45.000 millones. Así, tomando como referencia las 150.000 unidades proyectadas, el negocio podría representar entre $45.000 millones y $60.700 millones de facturación bruta, dependiendo del precio promedio al que efectivamente se comercialicen las prendas. Bloque de preguntas y respuestas: