¿Por qué la JEP se tomó 9 años para sancionar a “Timochenko”, “Catatumbo” y otros jefes de las Farc?

Luego de nueve años de haber sido instalada, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por fin inició las sanciones contra el antiguo secretariado de las Farc, por la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, dentro del llamado Caso 01, relacionado con secuestros.
Rodrigo Londoño (“Timochenko”) y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años de sanción; Milton de Jesús Toncel (“Joaquín Gómez”), tendrá una sanción de siete años, ocho meses y 25 días; Jaime Alberto Parra (“el Médico”), de siete años, diez meses y dos días; Pastor Alape, de seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, de seis años; y Rodrigo Granda (“el Canciller”), de cinco años.
Durante ese periodo, los siete excomandantes tendrán restricciones sobre su movilidad, deberán permanecer en una residencia fija y no podrán cambiarla sin autorización de la JEP. Tampoco podrán salir de su respectivo departamento sin permiso ni abandonar el país, y tendrán dispositivos de seguimiento electrónico.
De lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., realizarán trabajos y obras para reparar a las víctimas.
A estas sanciones se suman nuevas citaciones a los exjefes de las Farc, para que aclaren su participación en hechos de reclutamiento y violencia sexual en las filas de la guerrilla.