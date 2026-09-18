Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Atlético Nacional y Nike finalizan su alianza después de 13 años; ¿vestirá con marca propia?

Tras 13 años llenos de títulos, Atlético Nacional vestirá una marca distinta a Nike a partir de 2027.

  • Atlético Nacional no seguirá con Nike en 2026. FOTO: X Nacionaloficial y Nike
    Atlético Nacional no seguirá con Nike en 2026. FOTO: X Nacionaloficial y Nike
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

En enero de 2013, Nike Football presentó los uniformes para esa temporada del Club Atlético Nacional, siendo la primera vez que la marca americana vestía a un equipo del fútbol profesional colombiano. Con el “chulo” en la camiseta, el cuadro verdolaga vivió noches llenas de gloria, en las cuales convirtió a estas prendas en inmortales por los títulos y récords obtenidos durante los últimos 13 años.

A través de un comunicado oficial en la noche del pasado jueves 17 de septiembre, la institución antioqueña dejó claro su agradecimiento con la etiqueta estadounidense y también dejó entrever que cambiará su estrategia en cuanto a mercadeo de sus prendas se refiere, algo que muchos interpretan como el nacimiento de la marca propia de Atlético Nacional en sus propios uniformes de competición.

“Atlético Nacional informa la finalización y no renovación del contrato de patrocinio y licencia con la marca Nike como patrocinador oficial, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión responde a una nueva dirección estratégica del club, cuyos detalles iremos compartiendo con la hinchada en su debido momento. Agradecemos profundamente a Nike por acompañarnos en este camino, por vestir nuestros triunfos y por ser parte de capítulos inolvidables de nuestra historia. Valoramos enormemente el espíritu de colaboración y profesionalismo con el que Nike ha abordado este proceso. Ambas marcas estamos comprometidas con que esta transición se desarrolle a la altura de los estándares que siempre nos distinguieron como aliados”, dicta el comunicado del Rey de Copas.

Lea también: ¿Cuándo vuelve a jugar Nacional y cuándo sería el esperado debut de James en el Atanasio?

Con Nike como su patrocinador oficial, Atlético Nacional consiguió un total de 19 títulos, los cuales son:

-7 Copas de Colombia: 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025.

-7 Ligas de Colombia: 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2015-2, 2017-1, 2022-1 y 2024-2.

-3 Superligas de Colombia: 2016, 2023 y 2025.

-1 Recopa Sudamericana: 2017.

-1 Copa Libertadores de América: 2016.

Así, con noches llenas de gloria y un sinfín de títulos que dejan inmortalizada la camiseta de Atlético Nacional en colaboración con Nike, se despide la marca americana del cuadro bicampeón de América, siendo la dueña de los uniformes de la época dorada del Verde Paisa.

Entérese: Nacional ascendió varios puestos en la Liga y se acerca al América, con dos partidos menos disputados, así va la tabla

Todo apunta a la marca propia, ¿cómo le fue a los clubes que lo hicieron?

Varias instituciones a lo largo del fútbol profesional en el mundo optaron por ser las dueñas de la producción de su ropa deportiva. Algunos casos más sonados son de clubes de la parte baja de la tabla en Brasil, como el Vitória, o, si se busca un antecedente cercano en el FPC, está la indumentaria de Independiente Santa Fe en el 2007 bajo la marca propia llamada “Santa Fe Sportswear”.

En la actualidad, hay dos casos muy sonoros: uno en la élite del fútbol que se llevará a cabo a partir de la próxima temporada y otro en Sudamérica. El ejemplo de este lado del mundo lo tiene Estudiantes de La Plata, pues el Pincha le dio prioridad a la creación de su propia ropa bajo la marca propia llamada “Ruge”, la cual hace referencia al león, animal que caracteriza al club. La institución argentina que preside Juan Sebastián Verón ganó el torneo de su país en 2025 y actualmente está disputando las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Como de Italia es el club europeo que también aspira a usar una marca propia en las próximas temporadas. El equipo que dirige Cesc Fábregas (quien también tiene porcentaje del club) es uno de los ejemplos a seguir en todo sentido. Es la revelación del fútbol italiano, debutó con victoria ante Leipzig en la Champions League y tiene en la mira el constante crecimiento del club.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La camiseta de James Rodríguez será histórica

La última camiseta que le realizó Nike a Atlético Nacional será una pieza de colección, ya que es la primera “casaca” que se puso James David Rodríguez Rubio en el fútbol profesional colombiano. Seguramente para el próximo semestre el cucuteño porte el número 10 de la institución verdolaga, pero por el momento, el 23 que tiene estampado será su único dorsal en una prenda de Nike en el Verde.

Continúe leyendo: Juanfer volvió al gol con DIM, fue figura y salió escoltado de la cancha, ¿por qué?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo estará Nike como patrocinador de Atlético Nacional?
Nike continuará como patrocinador oficial y licenciatario de Atlético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha establecida para la finalización del contrato actual.
¿Atlético Nacional tendrá una marca propia para sus uniformes?
Todo apunta a que Atlético Nacional estudia una nueva estrategia basada en una marca propia para sus prendas, pero el club todavía no ha confirmado oficialmente que vaya a crear su propia marca deportiva ni ha anunciado cómo serán los próximos uniformes.
¿Cuántos títulos ganó Atlético Nacional con Nike?
Atlético Nacional consiguió 19 títulos durante la etapa en la que Nike vistió al club, de acuerdo con la información de la noticia: siete Copas de Colombia, siete Ligas, tres Superligas, una Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos