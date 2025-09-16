¿Quiénes suenan para reemplazar a Javier Gandolfi en Nacional y cuáles son los retos que enfrentará quien llegue al banquillo verde?

El argentino Javier Gandolfi no sabía que la rueda de prensa posterior a la derrota con Bucaramanga, el sábado en la noche, sería su última aparición pública como entrenador de Atlético Nacional. El timonel apareció junto a David Ospina y habló de un partido en el que perdió el ajedrez táctico con Leonel Álvarez.
No se mostró crítico. Repitió el discurso de que el equipo generó opciones de gol, pero no logró concretarlas y aseguró que fue un encuentro donde el fútbol no premió el esfuerzo hecho en cancha. Además, habló del error que cometió –por descuido, según expresó–, de meter a Billy Arce cuando en cancha también estaban Camilo Cándido, Juan Bauzá y Facundo Batista. Había cuatro extranjeros. La norma del Fútbol Colombiano solo permite tres. Nacional perdió el partido 0-3 vía administrativa.