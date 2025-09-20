YouTube le bajó el canal a Nicolás Maduro

El canal en YouTube del presidente venezolano, Nicolás Maduro, desapareció de la plataforma, según se pudo constatar en una búsqueda sin que hasta el momento las autoridades se hayan pronunciado.

“Esta página no está disponible. Disculpa las molestias”, es el mensaje que aparece al momento de la búsqueda de la cuenta del presidente venezolano, que contaba con 233.000 suscriptores.

El gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre el tema y, según el canal oficial Telesur, la cuenta salió de YouTube el viernes por la tarde.

“Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EEUU contra Venezuela”, dijo Telesur en su página web.