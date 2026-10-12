DIM y Nacional definen paso a “semis” de Copa a único juego, ¿cómo se alista la ciudad para el juego?

Se acerca el partido que paraliza, por 90 minutos, la ciudad. Ya viene el juego que lleva a que los futboleros del país pongan toda su atención en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este miércoles, desde las 8:30 p.m., Nacional y DIM se enfrentan por un cupo a las semifinales de la Copa BetPlay. Una vez más, quiso el azar, que los dos equipos antioqueños se vieran las caras en un partido definitivo en este torneo por tercer año consecutivo. Verdes y rojos protagonizaron la semifinal de la edición de 2024. También fueron rivales en el duelo por el título la temporada pasada.

Nacional se impuso las dos veces en duelos que tuvieron pulsaciones altas entre los hinchas que resultaron en peleas y que dejaron, como consecuencia, la necesidad imperante de reforzar la seguridad para el clásico del 11 de abril pasado, donde los verdolagas se impusieron 2-3.

Por un buen comportamiento de las hinchadas

Cuando hay clásico, siempre se llena el Atanasio. Los dos equipos antioqueños llevan varios años mostrando un nivel de fútbol que hace de sus enfrentamientos un gran espectáculo. Por eso, nadie se los quiere perder.

El duelo de mañana, válido por los cuartos de final de la Copa –es juego de eliminación directa–, contará de nuevo con aficionados de ambos elencos. Medellín, desde 2016, inició un programa que incentivó el bueno comportamiento en el estadio y que permitió que las aficiones del DIM y Nacional ingresaran, casi que por mitad, para presenciar los clásicos. Salvo algunos lunares, la iniciativa tuvo mucho éxito. Solo la empañó lo que ocurrió el 17 de diciembre pasado, cuando después de la final de la Copa, un grupo pequeño de hinchas del Medellín generó desmanes en la tribuna norte y, después, corrió cerca del camerino. La escena terminó en un enfrentamiento con aficionados de Nacional que, según dijeron, salieron a defender a los jugadores que festejaban en el arco sur del Atanasio. Eso trajo consecuencias. Hubo una sanción de tres fechas por parte de las autoridades civiles. Además, Dimayor le dio seis fechas sin público al Medellín en el torneo porque era el local esa noche y no garantizó que se mantuviera el orden. De esas jornadas, el Poderoso ya pagó cuatro. El juego ante Nacional no contará porque los verdes fungirán como locales.

La presencia de las dos hinchadas en las tribunas del Atanasio Girardot solo demanda un mensaje: es necesario que los hinchas que asistan al estadio se porten bien para evitar más sanciones.

¿Por qué el DIM está sancionado?

El DIM está sancionado en todos los torneos en que ha participado en 2026 por mal comportamiento de sus hinchas. El golpe en el entrecejo a Daniel Torres el lunes pasado en Ditaires con un objeto que tiraron desde la tribuna, acarreó una penalización para el cuadro rojo en la Liga BetPlay 2026-2. El Poderoso, según la decisión que tomó en comité disciplinario de la Dimayor, tendrá una suspensión parcial de la tribuna occidental parte baja en el Atanasio Girardot por dos partidos; mientras que deberá pagar una multa de $17.509.050.

Los rojos también tiene una sanción de seis juegos sin público en torneos Conmebol, de los que solo han pagado uno –en los playoffs a los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama–, como consecuencia de los hechos ocurridos el 7 de mayo en el juego contra Flamengo, por los grupos de la Copa Libertadores.

¿Quiénes son las figuras de DIM y Nacional?

A pesar de esa circunstancia, el equipo rojo llega motivado al duelo ante Atlético Nacional: el fin de semana venció al América por Liga (1-2) en Cali. Chaux, su arquero, se postula como figura.

Nacional, por su parte, igualó contra Tolima el miércoles en Ditaires, después de una buena actuación del guardameta argentino Franco Armani. Los dos, seguro, serán protagonistas en el partido que paraliza, por 90 minutos, a la ciudad de Medellín.