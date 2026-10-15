Presidente habló de “contrarrevolución cultural”: se fue contra el wokismo y fortalecerá la protección del patrimonio religioso

En su primera visita al Ministerio de Cultura, el presidente Abelardo de la Espriella dio un discurso en el que dejó claros los objetivos culturales de su mandato. Entre otras cosas, dijo que la cartera se llamará Ministerio de Cultura y Patrimonio y presentó una agenda que llamó de “contrarrevolución cultural”, con énfasis en la protección del patrimonio histórico y religioso, el fortalecimiento de la identidad nacional y el rechazo a lo que calificó de wokismo. El presidente afirmó que la cultura comprende manifestaciones artísticas, históricas, intelectuales, materiales e inmateriales, y sostuvo que el Estado debe conservarlas, protegerlas y transmitirlas. También cuestionó la orientación cultural del Gobierno anterior. Según De la Espriella, las instituciones estatales fueron utilizadas para promover determinadas interpretaciones ideológicas de la historia.

Siga leyendo: Los libros de Sally Rooney no se venderán en Reino Unido por su apoyo al grupo Palestina Action, considerado “organización terrorista” De la Espriella anunció que su Gobierno emprenderá una lucha contra el wokismo, término que utilizó para referirse a corrientes que, según su interpretación, buscan transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente. El presidente cuestionó la incorporación de lo que considera posturas ideológicas en la educación, el lenguaje inclusivo y las instituciones culturales. También criticó las interpretaciones históricas que, en sus palabras, reducen el pasado a una sucesión de conflictos entre opresores y oprimidos.

“Vamos a emprender una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo”, afirmó. Añadió que los funcionarios de su administración deben compartir los principios y valores del Gobierno y que quienes no lo hagan deberán apartarse de sus cargos. De la Espriella afirmó que impartió instrucciones a la ministra de Cultura para retirar elementos que constituyen una exaltación del terrorismo. “No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, declaró. De la Espriella también pidió prestar especial atención al patrimonio religioso. Sostuvo que su conservación debe entenderse como parte de la protección de la memoria nacional y no únicamente como un asunto confesional. Entre los bienes y manifestaciones que mencionó están las iglesias, los conventos, el arte sacro, los archivos eclesiásticos, la música religiosa y las procesiones. “Son bienes históricos y artísticos sin los que es imposible comprender la historia del país”, afirmó. Lea aquí: “El fin del mundo es un horizonte histórico”: Laura Quintana, finalista del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana El presidente pidió que el ministerio se concentre en sus funciones y no se convierta, según expresó, en un espacio para la politiquería, los favores o la corrupción.

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