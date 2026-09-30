Noche de fuego en el Atanasio: Nacional venció a Junior y lo dejó casi eliminado de los cuadrangulares de Liga

No había opción de que fuera una noche tranquila. Desde antes de que rodara el balón, se percibía tensión en el Atanasio. ¿Cómo no? Se enfrentaban los finalistas del Apertura pasado. Además, los dos equipos colombianos que apostaron por fichar, en los últimos años, a James Rodríguez.
El cucuteño no aceptó a Junior empezando 2025. Sí lo hizo con Nacional para el Clausura. Quiso el destino, como consecuencia de la ausencia de Rengifo, concentrado con la Selección Colombia, y la recuperación de Edwin Cardona de su lesión, que James tuviera su primer partido como inicialista desde que llegó al elenco verdolaga.