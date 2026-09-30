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Noche de fuego en el Atanasio: Nacional venció a Junior y lo dejó casi eliminado de los cuadrangulares de Liga

El elenco antioqueño se impuso 3-1. James Rodríguez brilló en el encuentro: dio una asistencia e influyó en el marcador.

  • El futbolista Ian Poveda y Andrés Felipe Román se destacaron en el encuentro entre Nacional y Junior de Barranquilla. Foto: Camilo Suárez
    El futbolista Ian Poveda y Andrés Felipe Román se destacaron en el encuentro entre Nacional y Junior de Barranquilla. Foto: Camilo Suárez
30 de septiembre de 2026
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No había opción de que fuera una noche tranquila. Desde antes de que rodara el balón, se percibía tensión en el Atanasio. ¿Cómo no? Se enfrentaban los finalistas del Apertura pasado. Además, los dos equipos colombianos que apostaron por fichar, en los últimos años, a James Rodríguez.

El cucuteño no aceptó a Junior empezando 2025. Sí lo hizo con Nacional para el Clausura. Quiso el destino, como consecuencia de la ausencia de Rengifo, concentrado con la Selección Colombia, y la recuperación de Edwin Cardona de su lesión, que James tuviera su primer partido como inicialista desde que llegó al elenco verdolaga.

Antes había disputado 108 minutos en tres juegos. En todos ingresó desde el banco de suplentes, en el segundo tiempo. Ganó confianza. Encontró un buen nivel y contra Junior lo mostró desde los primeros minutos. Rodríguez, que empezó lento, pero después se percató de que el juego requería de concentración y movimientos intensos, fue quien inició las jugadas de los tres goles que marcaron los antioqueños.

Al minuto 6 cobró un tiro de esquina que, después de un cabezazo de Neyder Parra, empujó Andrés Sarmiento: fue el primer tanto del juego. Después le puso un pase preciso a Andrés Román para que marcara el segundo tanto para los verdes. Festejó con euforia.

¿Por qué fue caliente el duelo entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez?

No hay protagonista bueno, sin un antagonista que asuma el rol de “malo”. En el duelo, válido por la tercera fecha del Clausura, el segundo papel lo asumió Teófilo Gutiérrez. El delantero barranquillero, quien anunció que en diciembre se retira del balompié profesional, fue el capitán del elenco para el que juega y del cual es hincha.

Por eso, era quien debía hablar con el árbitro y, en caso dado, encontrarse con el capitán rival. En el primer tiempo, Rodríguez reclamó un golpe de Déiber Caicedo en un acción aislada. Gutiérrez defendió a su compañero.

Eso generó molestias entre ambos futbolistas. Gutiérrez, quien tiene fama de provocar a los rivales –es canchero, dirían en Argentina–, anotó dos goles en el partido que fueron anulados. El primero por fuera de juego. El segundo por bajar la pelota con la mano. El tanto que sí valió para los barranquilleros lo marcó Guillermo Paiva, a los 24 minutos.

Pero volviendo al duelo de los capitanes mundialistas, hubo una acción, al minuto 55, que los enfrentó de manera directa. Después de una falta en favor de Nacional, Teo cogió el balón y se lo tiró al “diez”, que iba a patear. Tras la acción empezaron a intercambiar palabras que parecían insultos.

“Tranquilo, tranquilo”, le dijo Teo a James en uno de los momentos que enfocó la cámara. Al parecer, ambos futbolistas, que fueron importantes en duelos como la remontada de Colombia contra Chile en las eliminatorias al Mundial de 2014 (terminó 3-3), tendrían viejas rencillas. Se habla de una discordia en la Copa América de 2015, después del partido entre criollos y Argentina que terminó 0-0.

Román, el goleador de Nacional

Ambos dejaron la cancha al poco tiempo. Teo salió al minuto 62. Entró Luis Muriel, otro mundialista con Colombia. James salió cuando iban 75 minutos. Lo reemplazo Juan Manuel Zapata. Con el cambio, Lucas González buscó defender el resultado a favor.

Al 71 Andrés Román, después de una jugada que inició en los pies de James, marcó el tercer gol del juego; su primer doblete de esta temporada. “Feliz por los goles, pero sobre todo por el trabajo de equipo”, aseguró el futbolista bogotano, habitual convocado al seleccionado nacional. El próximo 7 de octubre los verdes recibirán al Tolima en el Atanasio (8:20 p.m.), en otro duelo de “reencuentros” para James.

¿Cómo quedó el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla?
Atlético Nacional derrotó 3-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, en un encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Clausura.
¿Cómo fue la actuación de James Rodríguez en su primer partido como titular en Nacional?
James Rodríguez completó una destacada actuación iniciando las jugadas de los tres goles de Atlético Nacional. Cobró el tiro de esquina del primer gol, asistió a Andrés Román en el segundo y generó la jugada previa para el tercer tanto verde antes de salir sustituido al minuto 75.
¿Qué pasó entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez durante el partido?
Ambos referentes y capitanes protagonizaron un enfrentamiento tenso en el campo. Hubo reclamos por faltas en el primer tiempo y un cruce directo al minuto 55, cuando Teo le lanzó el balón a James antes de un cobro de tiro libre, lo que desató un fuerte intercambio verbal entre ambos.
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